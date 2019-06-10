Как спастись от жары: дали полезные советы

Жара способна вызвать общую слабость, ощущение разбитости и головную боль. ФОТО: vitamarg.com

От жары ухудшается самочувствие и снижается работоспособность. Особенно страдают те, кто в течение длительного времени находится на улице и в помещениях без кондиционера.

Советы, которые помогут легче пережить жару, подало издание Weekend.

1. По возможности избегать пребывания на улице в период между 11:00 и 16:00. Просыпаться как можно раньше, чтобы застать утреннюю прохладу.

2. Выходить из помещения в головном уборе. Надеть при этом солнцезащитные очки и намазаться кремом от солнца.

3. Не надевать тесные и темные вещи. Отдавать предпочтение светлой одежде из натуральных тканей.

4. Не пользоваться пудрой и тональным кремом. Вместо них иметь при себе термальную воду. Время от времени распылять ее на лицо и шею.

5. Выходя из дома, брать с собой несладкую воду комнатной температуры. Выпивать 2,5-3 л воды в течение дня.

6. Как можно меньше времени проводить под прямыми лучами солнца. Держаться тени деревьев. Больше гулять рядом с водоемами и фонтанами.

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7. Избегать пребывания в транспорте. Отдавать предпочтение пешим прогулкам. Если совсем трудно передвигаться, заходить отдохнуть в торговые центры или другие помещения с кондиционером.

8. Пить меньше кофе. Отказаться от энергетиков и любого алкоголя. Допускается только белое вино, разбавленное водой в соотношении 1: 2.

9. По минимуму употреблять сладкие напитки.

10. Отдавать предпочтение холодному зеленому чаю с лимоном, домашнему лимонаду, компоту, минералке, морсам.

10. Чаще делать дома влажную уборку.

11. Проветривать помещение. Желательно устраивать легкий сквозняк.

12. Следить за тем, чтобы разница между температурами на улице и в помещении не превышала 10 градусов.

13. Завесить окна шторами. Если есть жалюзи, опустить их. Также можно наклеить на окно солнцезащитную фольгу.

Жара полезна для репродуктивное здоровье женщин. Это показало исследование Университета Южной Калифорнии, которое проводилось с участием 542 студентов.