Ученые рассказали, как растопить жир кофе

Кофе влияет на активизацию производства бурого жира в организме. Фото: УНИАН

Ученые выяснили, что употребление кофе вызывает такую активность бурого жира, тем самым сжигаются калории.

Бурый жир играет ключевую роль в расходе энергии с целью терморегуляции, при которой для выработки тепла, сжигаются калории. Активность бурой жировой ткани улучшает контроль уровня сахара и липидов в крови и способствует потере веса, пишет medikforum.

Специалисты следили за процессами в бурой жировой ткани добровольцев и убедились, что питье кофе действительно делает бурый жир горячим, заставляя его интенсивнее выделять тепло и сжигать больше калорий. Когда участники пили воду, такого эффекта не было.

"Это первое исследование на людях, которое показало, что чашка кофе влияет на функционирование нашего бурого жира. Его активация - это часть решения проблемы с ожирением", – говорят ученые.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бариста поделилась секретами и тонкостями заработков

Украинская компания Pavo приобрела права реализации продукции Starbucks. Кофе сварят в магазинах дьюти фри. Первыми ее смогут посетить пассажиры международного аэропорта "Львов" имени Д. Галицкого.