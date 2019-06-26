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среда, 26 июня 2019 17:42

Ученые рассказали, как растопить жир кофе

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  Кофе влияет на активизацию производства бурого жира в организме. Фото: УНИАН
Кофе влияет на активизацию производства бурого жира в организме. Фото: УНИАН

Ученые выяснили, что употребление кофе вызывает такую активность бурого жира, тем самым сжигаются калории.

Бурый жир играет ключевую роль в расходе энергии с целью терморегуляции, при которой для выработки тепла, сжигаются калории. Активность бурой жировой ткани улучшает контроль уровня сахара и липидов в крови и способствует потере веса, пишет medikforum.

Специалисты следили за процессами в бурой жировой ткани добровольцев и убедились, что питье кофе действительно делает бурый жир горячим, заставляя его интенсивнее выделять тепло и сжигать больше калорий. Когда участники пили воду, такого эффекта не было.

"Это первое исследование на людях, которое показало, что чашка кофе влияет на функционирование нашего бурого жира. Его активация - это часть решения проблемы с ожирением", – говорят ученые.

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Украинская компания Pavo приобрела права реализации продукции Starbucks. Кофе сварят в магазинах дьюти фри. Первыми ее смогут посетить пассажиры международного аэропорта "Львов" имени Д. Галицкого.

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