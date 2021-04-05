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понедельник, 05 апреля 2021 15:47

Ученые обнадежили новым исследованием о Covid-19

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Ученые обнадежили новым исследованием о Covid-19
Ученые предположили, что антитела к коронавирусу в организме сохраняются значительно дольше. Фото: unsplash.com

Нейтрализующие антитела к Covid-19 сохраняются в организме человека в течение не менее 9-10 месяцев.

Это доказало исследование итальянского Университета Падуи. Согласно ему, те, кто выздоровел во время 1-й волны коронавируса и подверглись прямому воздействию вируса во время 2-й, больше не заболели, передает Corriere della Sera.

"Мы видели, что антитела, в основном нейтрализующие, остаются до 10 месяцев, без существенных различий в титрах антител между симптоматическими и бессимптомными больными, а также между возрастными группами", - убеждают авторы исследования.

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В итальянской коммуне Во' это тематическое исследование происходило с начала пандемии. 3,2 тыс. жителей коммуны несколько раз проверили серологическими анализами на антитела. Как и ожидалось, их количество уменьшилось через 9 месяцев, оставаясь при этом достаточно высоким. Обнадеживающим аспектом является то, что 18 человек, подвергшихся воздействию SARS-CoV-2 во время второй волны, жили в одном доме и никто из них снова не заболел. Как только люди вступили в контакт с вирусом, уровень их антител повысился - как если бы они прошли ревакцинацию.

В Украине проведут выборочное исследование, дабы определить наличие антител к коронавирусу у населения. Количество респондентов предполагается более 9 тыс. По результатам исследования эпидемиологи узнают, какое количество людей столкнулось с инфекцией, и смогут оценить реальную картину в отношении инфицированных. Для исследования используют произвольную выборку домохозяйств по спискам избирателей. Если человек согласен, с ним проведут опрос социологи, а медработники мобильной бригады возьмут кровь.

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