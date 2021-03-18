Украинцев проверят на наличие антител к Covid-19

По результатам исследования эпидемиологи узнают, какое количество людей столкнулось с инфекцией. Фото: pixabay.com

В Украине проведут выборочное исследование, дабы определить наличие антител к коронавирусу у населения.

Количество респондентов предполагается более 9 тыс. Об этом на пресс-конференции 18 марта заявил гендиректор Центра общественного здоровья Роман Родина. Протестированные получат результаты анализов, а специалисты статистические данные.

"Чтобы знать, насколько население защищено, чтобы понимать истинную напряженность иммунитета, проводятся так называемое сероэпидемиологическое исследования. Оно планируется в ближайшее время, чтобы установить у украинцев наличие антител. Их выявление означает, что человек уже выздоравливает или недавно переболел. Возможно, переболел бессимптомно, а таких случаев достаточно много, как свидетельствует мировая практика. Возможно, он не обращалась к врачу, или этот случай прошел мимо системы эпиднадзора", - сказал он.

По результатам исследования эпидемиологи узнают, какое количество людей столкнулось с инфекцией, и смогут оценить реальную картину в отношении инфицированных. Для исследования используют произвольную выборку домохозяйств по спискам избирателей. Если человек согласен, с ним проведут опрос социологи, а медработники мобильной бригады возьмут кровь.

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24 февраля стартовала вакцинация от коронавируса индийским препаратом Covishield. Украина получит 1-ю партию американской вакцины от Covid-19 компании Pfizer уже в апреле.