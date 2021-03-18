Сообщили, когда Украина получит вакцину Pfizer

В апреле будут первые поставки. Фото: pixabay.com

Украина получит 1-ю партию американской вакцины от Covid-19 компании Pfizer уже в апреле.

Об этом рассказал заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика на телеканале "Дом".

"В апреле будут первые поставки. Также поставки будут во 2-м полугодии. Это не значит, что все гарантированное количество поставят одномоментно. Вакцины могут поставляться траншами, этапы этих поставок согласовываются с поставщиками до того, как те попадают в Украину", - сказал он.

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24 февраля стартовала вакцинация от коронавируса индийским препаратом Covishield. Первый человек в Украине уже завершил вакцинацию, получив обе дозы вакцины.