Ученые нашли способ борьбы с выпадением волос

Ученые из Гарвардского университета во время опытов на мышах обнаружили, что стресс может привести к выпадению волос.
Кортикостерон, гормон у мышей, выделяется во время стресса, подавляет выработку белка под названием GAS6, пишут в журнале Nature, передает Daily Mail.
GAS6 способствует росту волосяных фолликулов. Когда человек или животное испытывают стресс, высокий уровень кортикостерона препятствует его образованию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От выпадение волос могут спасти некоторые продукты
"Восстановление GAS6 может преодолеть вызванное стрессом подавление стволовых клеток волосяных фолликулов и способствовать регенерации роста", - объясняет автор исследования Я-Чиэ Хсу, профессор стволовых клеток и регенеративной биологии Гарвардского университета.
Облысение может свидетельствовать о различных проблемах в организме. Сейчас трансплантация волосяных фолликулов из одной части головы на другую является единственным вариантом при облысении мужского типа.
Комментарии