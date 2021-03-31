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Ученые нашли способ борьбы с выпадением волос

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Ученые нашли способ борьбы с выпадением волос
Исследователи ввели мышам GAS6 и обнаружили, что он успешно восстановил рост волос. Фото: pixabay.com

Ученые из Гарвардского университета во время опытов на мышах обнаружили, что стресс может привести к выпадению волос.

Кортикостерон, гормон у мышей, выделяется во время стресса, подавляет выработку белка под названием GAS6, пишут в журнале Nature, передает Daily Mail.

GAS6 способствует росту волосяных фолликулов. Когда человек или животное испытывают стресс, высокий уровень кортикостерона препятствует его образованию.

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"Восстановление GAS6 может преодолеть вызванное стрессом подавление стволовых клеток волосяных фолликулов и способствовать регенерации роста", - объясняет автор исследования Я-Чиэ Хсу, профессор стволовых клеток и регенеративной биологии Гарвардского университета.

Облысение может свидетельствовать о различных проблемах в организме. Сейчас трансплантация волосяных фолликулов из одной части головы на другую является единственным вариантом при облысении мужского типа.

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