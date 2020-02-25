У иранского чиновника обнаружили коронавирус

Коронавирус COVID-19 обнаружили у заместителя министра здравоохранения Ирана Ираджа Хариричи.
Чиновник записал видеообращение, которое показало агентство Fars news.
"Я заражен коронавирусом, но чувствую себя неплохо и, надеюсь, что вскоре продолжу вас информировать", - сказал он.
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По словам Хариричи, он уверен, что ему удастся победить заболевание.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в Иране достигло 95 человек, летальный исход зафиксирован в 15 случаях.
В Хорватии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Это подтвердил премьер-министр страны Андрей Пленкович.
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