Коронавирус зафиксировали в еще одной стране Европы

В Хорватии зафиксировали коронавирус. Фото: Слово и дело

В Хорватии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.

Это подтвердил премьер-министр страны Андрей Пленкович, передает dnevnik.hr.

Заболел мужчина, прилетевший из Милана, Италия.

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Больного госпитализировали в больницу в Загребе.

В то же время премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что распространению опасного коронавируса способствовало неправильное управление больницей в северной Италии. Он обвинил руководство одной из больниц в несоблюдении процедур, применяемых в подобных ситуациях.

В Италии от коронавируса умер седьмой человек. Пациент, которого в ночь на 22 февраля привезли из города Лодиджиане и у которого тест на коронавирус оказался положительным, умер в больнице Санта-Анна в Комо.