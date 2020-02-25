Коронавирус зафиксировали в еще одной стране Европы

В Хорватии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.
Это подтвердил премьер-министр страны Андрей Пленкович, передает dnevnik.hr.
Заболел мужчина, прилетевший из Милана, Италия.
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Больного госпитализировали в больницу в Загребе.
В то же время премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что распространению опасного коронавируса способствовало неправильное управление больницей в северной Италии. Он обвинил руководство одной из больниц в несоблюдении процедур, применяемых в подобных ситуациях.
В Италии от коронавируса умер седьмой человек. Пациент, которого в ночь на 22 февраля привезли из города Лодиджиане и у которого тест на коронавирус оказался положительным, умер в больнице Санта-Анна в Комо.
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