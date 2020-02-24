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понедельник, 24 февраля 2020 22:51

В Италии седьмой человек умер от коронавируса

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В Италии седьмой человек умер от коронавируса
В Италии зафиксировали еще одну смерть от коронавируса. Фото: Prm

В Италии от коронавируса умер седьмой человек.

Пациент, которого в ночь на 22 февраля привезли из города Лодиджиане и у которого тест на коронавирус оказался положительным, умер сегодня в больнице Санта-Анна в Комо. Об этом сообщает ANSA.

В то же время министерство здравоохранения Украины рекомендует гражданам воздержаться по возможности от путешествий в страны, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции.

"Наша рекомендация на сегодня - по возможности отказаться от поездок в страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, поскольку это будет способствовать сохранению их здоровья", - сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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Украина усиливает меры безопасности в связи со вспышкой коронавируса. Решение было принято на заседании оперативного штаб.

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