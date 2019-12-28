Трихологи рассказали, какая пища делает волосы красивее

Что нужно для здоровых волос. Фото: РБК-Україна.

Омега-3, витамины B2, Е и C относятся к самым полезным веществам для здоровья волос.

По мнению ученых омега-3 жирные кислоты делают волосы блестящими и способствуют росту. Большое количество этих кислот содержится в морской рыбе и льняном масле.

Для того чтобы сделать волосы шелковистыми и блестящими стоит налегать на продукты с высоким содержанием витамина B2 – молоко и абрикосы. Кроме того, абрикосы богаты бета-каротином, который перерабатывается организмом в витамин А. Он способствует укреплению волос, передает издание changeua.

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Витамин Е является антиоксидантом, который способен защищать клетки. Большое количество витамина содержится в орехах. Витамин C укрепляет иммунитет, а найти его можно в капусте.

Трихологи отмечают, что благоприятно на состоянии волос сказывается употребление продуктов с высоким содержанием цинка – чечевицы, бобовых, кураги. Цинк участвует в образовании кератина и его недостаток приводит к поредению волос, а также к ломкости ногтей.

Также эксперты советуют обратить внимание на продукты с высоким содержанием марганца и железа - орехи, листовые овощи

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