Тренер Насти Каменских научил новичков быстро накачать кубики на животе

 
Ексклюзивы
1/5
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
1 Просмотров: 900
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
1 Просмотров: 900
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Просмотров: 5103
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
26 Просмотров: 10494
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 882
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
6 Просмотров: 522
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 639
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
2 Просмотров: 1710
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 963
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 603
Фото
Все фото
9
24
14
5
4
В Украине провели первую сложную операцию по реконструкции лица
В Украине провели первую сложную операцию по реконструкции лица
&quot;Здесь вакцинируют по-человечески&quot; - как в Черкассах прививают от Covid-19
"Здесь вакцинируют по-человечески" - как в Черкассах прививают от Covid-19
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
В Украину доставили американскую вакцину - кого будут прививать
В Украину доставили американскую вакцину - кого будут прививать
Страна аномалий: в Минздраве произвольно изменили условия хранения для Pfizer
Страна аномалий: в Минздраве произвольно изменили условия хранения для Pfizer
Видео
Все видео
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Сколько должен длиться здоровый менструальный цикл
Сколько должен длиться здоровый менструальный цикл
В Киеве спасли маленькую француженку
В Киеве спасли маленькую француженку
Интервью
1/5
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 936
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1566
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1206
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1701
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 396
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
понедельник, 30 августа 2021 12:14

Тренер Насти Каменских научил новичков быстро накачать кубики на животе

  Комментировать
Тренер Насти Каменских научил новичков быстро накачать кубики на животе
Андрей Хомицкий тренирует Настю Каменских. Фото: ivetta.ua

Накачать желанные кубики можно без выполнения сложных упражнений. Есть секретные тренировки пресса, которые показал звездный тренер Андрей Хомицкий. Он занимается с Настей Каменских.

О них пишет в Инстаграм.

"Это эффективный комплекс упражнений для новичков, который заставит работать каждую мышцу живота. Он будет полезен тем, кто постоянно является жертвой своих отговорок", - подчеркнул тренер.

Комплекс упражнений:

боковые скручивания 15 раз в каждую сторону,

поднятие таза с выходом в прямоугольник 15 повторений,

ножницы с фиксацией 15 повторений,

стоя на локтях восхождения 15 повторений,

разностороннее поднятия руки и ноги + одновременное скручивания 15 повторений,

медленные скручивание + 3 коротких 15 повторений,

растяжка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Влад Яма набрал вес благодаря белковой диете

Новички должны делать 2 круга, любители - 3, а опытные спортсмены - 4.

Упражнения выполняйте одну за другой по кругу. Отдых после каждого упражнения: 45 секунд для новичков, 30 секунд для любителей и 15 секунд для опытных спортсменов.

Украинская певица 34-летняя Настя Каменских, которая выступает под ником NK, порадовала подписчиков нежным снимком без макияжа и фотошопа.

На фото Каменских появилась в джинсовых шортах, черном микро-топе и почти прозрачной майке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тренер Насти Каменских научил новичков быстро накачать кубики на животе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
августа

Председатель правительства застрелил жену и себя

В Братиславе мужчина массово расстрелял людей

Взрыв бомбы убил президента и премьера

Хотинскую крепость захватили за день

Фани Каплан сделала покушения на Ленина

Самое читаемое
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
 Просмотров: 11971
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
11
 Просмотров: 9783
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
3
 1 Просмотров: 6642
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
7
 Просмотров: 5103
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
 Просмотров: 5076
Здоровье
В Украине вакцинировали менее 30% коллективов школ. Правительство довольное
В Украине вакцинировали менее 30% коллективов школ. Правительство довольное Просмотров: 36
Как кормить школьников, чтобы не было проблем с сердцем на уроках
Как кормить школьников, чтобы не было проблем с сердцем на уроках
 Просмотров: 99
Коронавирус проявляется новыми симптомами - инфекционист
Коронавирус проявляется новыми симптомами - инфекционист Просмотров: 675
Украина готовится отвоевывать Крым, мифы о шароварах и обмене веществ: 5 блогов недели
Украина готовится отвоевывать Крым, мифы о шароварах и обмене веществ: 5 блогов недели
 1 Просмотров: 477
В Киев доставили партию вакцины Pfizer-BioNTech
В Киев доставили партию вакцины Pfizer-BioNTech Просмотров: 405
Больше всего комментируют
29
"Путин - убийца. Суд над ним еще впереди" - Порошенко
4
Испытали атомную бомбу
4
Молчание превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина - заявление "Европейской Солидарности"
3
Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли - СМИ
3
Посол рассказала о графике Зеленского в США
Голосов: 371
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть