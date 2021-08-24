Тренер Насти Каменских научил новичков быстро накачать кубики на животе

Андрей Хомицкий тренирует Настю Каменских. Фото: ivetta.ua

Накачать желанные кубики можно без выполнения сложных упражнений. Есть секретные тренировки пресса, которые показал звездный тренер Андрей Хомицкий. Он занимается с Настей Каменских.

О них пишет в Инстаграм.

"Это эффективный комплекс упражнений для новичков, который заставит работать каждую мышцу живота. Он будет полезен тем, кто постоянно является жертвой своих отговорок", - подчеркнул тренер.

Комплекс упражнений:

боковые скручивания 15 раз в каждую сторону,

поднятие таза с выходом в прямоугольник 15 повторений,

ножницы с фиксацией 15 повторений,

стоя на локтях восхождения 15 повторений,

разностороннее поднятия руки и ноги + одновременное скручивания 15 повторений,

медленные скручивание + 3 коротких 15 повторений,

растяжка.

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Новички должны делать 2 круга, любители - 3, а опытные спортсмены - 4.

Упражнения выполняйте одну за другой по кругу. Отдых после каждого упражнения: 45 секунд для новичков, 30 секунд для любителей и 15 секунд для опытных спортсменов.

Украинская певица 34-летняя Настя Каменских, которая выступает под ником NK, порадовала подписчиков нежным снимком без макияжа и фотошопа. На фото Каменских появилась в джинсовых шортах, черном микро-топе и почти прозрачной майке.