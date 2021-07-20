Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф

Специалисты советуют ни в коем случае не покупать арбузы на стихийных рынках. Єто касается и тех, которые разрезанные пополам, имеют видимые повреждения. Фото: Jill Wellington: Pexels

Нитраты не являются причиной отравления арбузами. Проблемы со здоровьем вызывают бактериальные возбудители. Возникают из-за употребления треснувших или разрезанных плодов.

"Нитраты - вещества, которые мы получаем из растительной пищи на протяжении едва ли не всей истории. Даже в нашем организме образуются нитраты. Европейская комиссия по пищевой безопасности пришла к выводу, что польза от употребления овощей преобладает потенциальным эффектам от нитратов. Употребление продуктов с естественно высоким содержанием нитратов ассоциирована с меньшим риском ряда хронических состояний", - сказал Артем Албули, автор научно-популярного канала на YouTube.

Но это не значит, что разрешено употреблять любое количество нитратов и они не навредят самочувствию. Безопасная норма составляет 3,7 мг/кг веса тела в сутки, по данным ВОЗ.

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"Бояться именно арбузов как главного источника нитратов - не стоит. Растения накапливают нитраты преимущественно в вегетативных органах: листьях, стеблях, корнеплодах и тому подобное. В плодах нитратов обычно меньше. Рекордсменами по содержанию нитратов считается руккола, салат, сельдерей и свекла. Но именно нитратами обычно объясняют кучу случаев отравления арбузами, хотя они здесь ни к чему. Реальная причина - бактериальные возбудители: треснувшие или разрезанные арбузы, просто не соблюдение гигиены - это все повышает риск гастроэнтерита. Вот с этим надо быть осторожным", - добавил Албули.

Специалисты советуют ни в коем случае не покупать арбузы на стихийных рынках. А также плоды, разрезанные пополам или имеющие видимые повреждения. На качественный товар у продавца должны быть необходимые документы.

Летом пациенты часто жалуются на пищевые отравления. Обычно те возникают из-за нарушения правил хранения продуктов. Кроме того, украинцы начинают чаще питаться на улице. Такая пища не всегда качественная, иногда ее хранят не в холодильнике. На нее в течение дня могут садиться мухи.