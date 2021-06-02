Как есть ранние фрукты и не травится

Мнение о том, что легко отравиться ранними фруктами или овощами-за большого содержания нитратов - миф. Фото: Engin Akyurt from Pexels

Пищевые отравления - проблема №1 летом. Поскольку тогда полки супермаркетов переполнены ранними овощами и фруктами, в большинстве из которых нитраты. При этом частой причиной становятся несоблюдение условий хранения продуктов и некачественная очистка пищи.

Об этом Gazeta.ua рассказала Алена Матейчук, столичный семейный врач.

"Летом пациенты часто жалуются на пищевые отравления. Обычно те возникают из-за нарушения правил хранения продуктов. Кроме того, украинцы начинают чаще питаться на улице. Такая пища не всегда качественная, иногда ее хранят не в холодильнике. На нее в течение дня могут садиться мухи", - сказал врач.

Распространено мнение, что легко отравиться ранними фруктами или овощами из-за большого содержания нитратов. Это миф.

"Трудно съесть столько фруктов или овощей, чтобы отравиться нитратами. Например, 10 килограммов клубники за раз - это не реально. Практически все овощи и фрукты, которые продаются в магазинах, обработаны нитратами, но их содержание мало. Травятся клубникой не поэтому. Причиной может быть то, что ягоды, например, недостаточно хорошо помыли или ели грязными руками", - продолжила Матейчук.

Арбуз советует покупать целым, а не нарезанными кусками.

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"Арбузом можно отравиться, если его разрезали грязным ножом. Также, если сразу не запаковали. Тогда на него оседает пыль, насекомые, кто-то может пройти и чихнуть. Из-за этого увеличивается риск инфицирования болезнетворными бактериями", - сказал врач.

Любые овощи и фрукты перед употреблением следует тщательно мыть под проточной водой в течение 15 мин. или замачивать на столько же. Очищать мыльной водой запрещено. Она вредна. Как и уксус.

Часто отравляются шашлыками. Люди ошибочно полагают, что мясо в маринаде дольше сохраняется. Но это не так. Поэтому, если по дороге на пикник проходит полдня с тех пор, как мясо вытащили из холодильника, то к моменту приготовления им уже можно отравиться.

"Чтобы уберечь себя от отравления, нужно обращать внимание на условия хранения продуктов и срок их годности. Мыть руки перед каждым приемом пищи, покупать мясо в проверенных магазинах, где указана дата его упаковки", - рассказала Матейчук.

При появлении симптомов отравления: повышенной температуры тела, головной боли, интоксикации, рвоты, диареи, боли в животе или высыпаний на коже необходимо сразу обращаться за медицинской помощью.

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