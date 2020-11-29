Топ-5 напитков для крепкого сна

Усталость, стресс, множество мыслей в голове и другие факторы нередко влияют на качество сна и мешают заснуть. Фото: Pixabay

Усталость, стресс, множество мыслей в голове и другие факторы нередко влияют на качество сна и мешают заснуть. Медики назвали пять напитков, которые способствуют крепкому сну.

Ромашковый чай. На ночь рекомендуется выпить успокоительный чай - с ромашкой. Это идеальный напиток для успокоения, расслабления. Особенно полезно его употреблять за полчаса до сна. Он будет точно прочным и качественным, пишет ukrhealth.

Какао. Горячий напиток из тертых какао-бобов, воды и специй также поможет быстро уснуть. Напиток жителей времен цивилизации майя всегда употреблялся прямо перед сном.

Горячий пунш. В основу данного напитка входит немного виски, фруктового сока, сахара (меда), горячая вода и пряности. Особенно эффективен в холодное время года, когда бушуют вирусы и инфекции. Грипп будет побежден за счет натуральных ингредиентов в составе пунша.

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Теплое молоко. Идеальный напиток для крепкого сна. "Снотворное" в таком виде является результативным за счет содержания триптофана и кальция, помогает его усвоить. Триптофан как предшественник серотонина позволяет успокоить организм и поможет заснуть крепким сном.

Мятный чай. Чай с мятой - еще один вид чая для отличного засыпания. Успокоиться и расслабиться - вот его истинное предназначение. Мята также позволяет избавиться от тошноты. Полезный - но более того - вкусный. Вот что можно сказать об этом напитке.

Один из самых популярных в мире напитков оказался очень полезным для организма. В частности, он положительно влияет на работу мозга и сердца.