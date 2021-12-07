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среда, 08 декабря 2021 04:37

Таблетка для жизни: зарегистрировали новейший препарат против туберкулеза

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Таблетка для жизни: зарегистрировали новейший препарат против туберкулеза
Препарат позволит сократить количество сильнодействующих лекарств до трех приемов. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения зарегистрировало инновационный препарат против туберкулеза.

Он поможет спасти жизни более тысячи тяжелобольных украинцев, заявили 7 декабря в ведомстве. Украина стала пятой страной в мире, которая разрешила использование новейшего препарата.

"Претоманид подарит надежду тем пациентам, которые имели низкие шансы на выздоровление именно из-за недейственности уже существующих лекарств. Внедрение противотуберкулезного препарата ставит нас на шаг ближе к самому ценному - сохранение жизни около 1300 людей с устойчивыми формами туберкулеза. А также возможности эффективно лечить не менее 90% людей с туберкулезом в соответствии с рекомендованного целевого показателя ВОЗ", — отметили в Минздраве.

Препарат позволит сократить количество сильнодействующих лекарств до трех приемов с более коротким сроком и значительно снизит смертность от стойкого туберкулеза. Таблетки уже включили в номенклатурный перечень лекарств для закупки. Сейчас проводятся необходимые процедуры для его приобретения.

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Через несколько лет в Украине может возрасти количество случаев других болезней, не обнаруженных из-за коронавирусного карантина. Это инфекционные болезни, онкологические, туберкулез и другие болезни, которые из-за пандемии у нас могут быть недовыявленными. Руководители учреждений здравоохранения должны четко спланировать медосмотры и определить отдельные дни и часы для них.

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