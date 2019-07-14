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Супрун советует, как избежать преждевременной смерти

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Супрун советует, как избежать преждевременной смерти
Фото: из открытых источников

Сохранить здоровье и избежать преждевременной смерти помогут постоянный контроль за давлением, уменьшение потребления соли и отказ от транс-жиров.

Пишет исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Постоянный контроль собственного давления и доступ к лечению, уменьшение потребления соли; отказ от транс-жиров. Эти три интервенции могут спасти от преждевременной смерти около 100 миллинов людей во всем мире до 2024 года", – отметила Супрун.

Она рекомендует постоянно контролировать собственный давление и при необходимости принимать лекарства для его нормализации.

"Регулярное измерение артериального давления поможет вовремя выявить проблему еще на начальном этапе, обратиться к врачу и избежать нежелательных последствий. Это важно делать независимо от возраста, ведь артериальной гипертензией болеют не только люди старшего возраста", – отметила она.

Также глава Минздрава призывает быть очень внимательными с солью, поскольку ее чрезмерное потребление признано одной из самых больших угроз для здоровья среди пищевых факторов.

"Дневная норма соли для человека, который не имеет серьезных проблем со здоровьем, составляет 6 г. Это около одной чайной ложки. Для детей норма еще меньше: от 1 до 3 лет - 2 г в день, от 4 до 6 - 3 г, а от 7 до 10 лет - 5 г", - отметила она.

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При этом Супрун посоветовала есть домашнюю еду, а не фаст-фуд.

"В последнем может быть очень много соли. Поэтому лучше готовьте дома. Это лучший способ контролировать количество потребленной соли", - подчеркнула руководительница МОЗ.

Кроме того, она подчеркнула необходимость отказываться в рационе от транс-жиров, объяснив, что они повышают риск атеросклероза, хронического воспаления, ишемической болезни сердца и ревматоидного артрита.

"Транс-жиры - это маргарины в кондитерских изделиях и соусах, сладости с длительным сроком годности (кексы, круассаны, пирожные), жареные блюда (картофель-фри и пончики), большинство полуфабрикатов (охлажденное тесто, пицца, мясные и рыбные изделия - рыбные палочки, котлеты), чипсы, снеки, сухарики, орешки, попкорн", - напомнила Супрун, посоветовав не употреблять много жареной пищи.

11 июля в своем видеообращении президент сказал: "Для чего министры, которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек?".

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Дата
14
июля

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