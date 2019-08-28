Супрун сообщила о первой жертве электронных сигарет

Вероятно, что от электронных сигарет у людей развиваются опасние болезни. Фото: glavcom.ua

В штате Иллинойс, США, впервые с тяжелой легочной болезни умер человек, который курил электронные сигареты или вейпы.

В умершего развилась респираторная болезнь, связанная с электронными носителями, написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на странице в Facebook.

"CDC сообщил, что зафиксировали около 193 подобных случая такого заболевания в 22 штатах в течение 2 месяцев (с конца июня до конца августа). Сейчас идет расследование причин всех случаев. Что именно послужило причиной болезни, сейчас неизвестно. Но ее возникновения напрямую связывают с использованием электронных девайсов и веществ, которые через них курят. Все люди, у которых были зафиксированы симптомы, сообщили о регулярном или недавнем использовании таких устройств", - замечает Супрун.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Врачи предупреждают об опасности электронных сигарет

По ее словам, у больных был кашель, одышка и усталость, иногда рвота и диарея. Было и несколько тяжелых случаев, где наблюдалось повреждение легких. Пока не доказали, что эти симптомы инфекционные. Также непонятно, случаи этой болезни имеют одну причину или есть различными заболеваниями с похожими признаками. Ульяна Супрун предупреждает, что пока доказательства собирают, ничего конкретного сказать нельзя.

"Сегодня рынок альтернативных сигарет - вейпов, электронных сигарет и различных устройств с якобы безопасными технологиями, такие как heat-not-burn или "нагрева-не-горения", постоянно растет. Их производители уверяют, что эти технологии безопаснее обычного курения. Но это не так. Качественных независимых исследований, которые бы поддерживали это утверждение, пока нет.

Помните, безопасных сигарет не существует", - уверяет Супрун.

Внедрить определение электронных сигарет законодательно предлагает Министерство здравоохранения. Нововведения должны также регулировать содержание компонентов, например, ароматизаторов и ограничить продажу табака. Благодаря этому наше законодательство станет ближе к европейским стандартам, а здоровье украинцев удастся сохранить.

Соответствующий законопроект уже прошел общественное обсуждение, пока эксперты прорабатывают предложения.

Проблему табакокурения уже не первый год активно обсуждают во всех странах мира. ВООЗ более 20ти лет призывает правительства стран бороться с табачной промышленностью, что ежегодно губит десятки тысяч курильщиков.