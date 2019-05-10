Супрун посоветовала, чем заменить биодобавки

Если есть рыбу и морепродукты четыре раза в неделю, это снизит риск сердечных заболеваний. Фото: prorock.kiev.ua

Пищевые добавки с содержанием жирных кислот Омега-3 употреблять не стоит.

Есть продукты, в которых их содержится гораздо больше, чем в рыбьем жире, об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

Супрун утверждает, что Омега-3 не является единственной жирной кислотой. Это собирательное название всех жирных кислот, которые полезны для организма. В состав биодобавок входят: альфа - линоленовая, эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоти. На этикетках их обозначают, как ALA, EPA и DHA.

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"АLA, например, есть в льняном семени, EPA и DHA - только в рыбе и морепродуктах. Некоторые люди способны образовывать незаменимые жирные кислоты EPA и DHA сами с ALA. Такая их генетическая особенность. Особенно таких людей много в Индии и странах, где исторически господствует вегетарианство. Омега-3 необходимы для образования оболочек вокруг нейронов, синтеза эйкозаноидов - одного из типов молекул, с помощью которых клетки иммунной системы "общаются" между собой. Также Омега-3 необходимы для настройки процессов воспаления в теле, сужения сосудов, образования спермы, здоровья и развития мозга", - объяснила Супрун.

Исследования показали, что Омега-3 не уменьшают риск болезней сердца. Если есть рыбу и морепродукты 4 раза в неделю, это снизит риск сердечных заболеваний. Рыба содержит Омега-3 гораздо больше, чем обычные капсулы.

Супрун объяснила, что в капсулах содержание Омега-3 может быть очень низкое. Никакая цена или фирма-производитель не гарантирует, что в таблетках жирных кислот достаточно для организма. А вот в рыбе их достаточно.

Ульяна Супрун дала рекомендации, сколько нужно есть и какие продукты, чтобы обойтись без добавок.

- Достаточно дважды в неделю есть жирную морскую рыбу: сельдь, скумбрию, лосося, сардины. Этого достаточно, чтобы принять необходимую дозу жирных кислот.

- Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и лучшего умственного развития у детей полезна именно рыба, а не рыбий жир в виде биологически активных добавок.

- Омега-3 есть в морских водорослях, поэтому регулярно берите морскую капусту (ламинарию) или сушеные азиатские водоросли.

- Ешьте льняное семя и масло. В них есть ALA, с которой хоть и неэффективно, но мы создаем другие типы Омега-3.

- Чтобы не тратить зря деньги на таблетки, лучше ешьте Омега-3 из надежных источников. А при случае проконсультируйтесь с врачом относительно каких-либо добавок, которые планируете брать. Пить добавки наугад и "на всякий случай" может быть вредно для здоровья.

И.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун рассказала, чем можно заменить лук. Выяснилось, что его можно заменить на не менее полезные и питательные продукты.