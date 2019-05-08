Супрун рассказала чем заменить лук

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, чем можно заменить лук.
Выяснилось, что ее можно заменить на не менее полезные и питательные продукты.
"Репчатый лук содержит мало витаминов и минералов. Значительно полезней есть зеленый лук и порей. Они содержат много кемпферол. Это полезный для здоровья сосудов флавоноид, который сейчас активно исследуют в связи с потенциальными противоопухолевыми свойствами. Кемпферол много в фасоли, молодых бобах, вине, малине, специи гвоздике и черном чае. Поэтому можно выбирать и эти продукты ", - написала Супрун в Facebook.
Также она отметила, что в порее и зеленом луке много витаминов А, К, В6 и магния. Сопоставимо содержание витаминов и минералов также в крапиве. Ее можно добавлять к зеленому борщу или рису.
В лука является пробиотики - вещества, которые любит кишечная микрофлора.
"Впрочем, растворимую клетчатку лука можно заменить сельдереем или пастернаком, овсяной и перловой кашей или яблоками".
Лук полезна для печени. Снижает уровень сахара в крови, помогает нормализовать баланс липопротеинов и уменьшает воспаление. Заменить лук в этом случае помогут укроп, корица, имбирь, кинза и семена кориандра.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супрун зарабатывает меньше заместителей: кто и сколько
"Если вы все-таки покупать лук - употребляйте ее только как часть сбалансированного питания, а не для лечения болезней. Сейчас авторитетных доказательств, лук имеет исключительные лечебные свойства не существует", - резюмировала Супрун.
На медицинских халатах может быть множество опасных бактерий и возбудителей заболеваний. Ведь большинство медработников стирают их только раз в месяц.
Комментарии