Супрун рассказала чем заменить лук

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, чем можно заменить лук. Фото из открытых источников.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, чем можно заменить лук.

Выяснилось, что ее можно заменить на не менее полезные и питательные продукты.

"Репчатый лук содержит мало витаминов и минералов. Значительно полезней есть зеленый лук и порей. Они содержат много кемпферол. Это полезный для здоровья сосудов флавоноид, который сейчас активно исследуют в связи с потенциальными противоопухолевыми свойствами. Кемпферол много в фасоли, молодых бобах, вине, малине, специи гвоздике и черном чае. Поэтому можно выбирать и эти продукты ", - написала Супрун в Facebook.

Также она отметила, что в порее и зеленом луке много витаминов А, К, В6 и магния. Сопоставимо содержание витаминов и минералов также в крапиве. Ее можно добавлять к зеленому борщу или рису.

В лука является пробиотики - вещества, которые любит кишечная микрофлора.

"Впрочем, растворимую клетчатку лука можно заменить сельдереем или пастернаком, овсяной и перловой кашей или яблоками".

Лук полезна для печени. Снижает уровень сахара в крови, помогает нормализовать баланс липопротеинов и уменьшает воспаление. Заменить лук в этом случае помогут укроп, корица, имбирь, кинза и семена кориандра.

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"Если вы все-таки покупать лук - употребляйте ее только как часть сбалансированного питания, а не для лечения болезней. Сейчас авторитетных доказательств, лук имеет исключительные лечебные свойства не существует", - резюмировала Супрун.

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