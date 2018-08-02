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четверг, 02 августа 2018 14:37

Супрун опровергла миф о грудном вскармливании

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Супрун опровергла миф о грудном вскармливании
ГрГудное вскармливание способствует здоровью матери и ребенка. Фото: medstatcher.at.ua

Отказ матери кормить младенца грудью в первый час после его рождения повышает риск заболеваний и смертности детей.

"Первый прием пищи является своеобразной "вакциной", которая очень важна для ребенка. Новорожденные, которых кормят грудью в первые часы жизни, имеют значительно больше шансов на выживание и надежную защиту от болезней. Даже задержка в несколько часов после рождения может иметь серьезные последствия для развития. Также грудное вскармливание способствует здоровью матери: снижает риск рака молочной железы и яичников, диабета 2-го типа и послеродовой депрессии", - написала в Facebook и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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Супрун отметила, что в 97% случаев матери могут кормить своих детей грудью, а не готовыми молочными смесями. Исключение составляют лишь несколько факторов, например, наркотическая зависимость женщины или наличие инфекционных заболеваний.

Кормить новорожденных молоком по два-три года не стоит. Потому что может возникнуть психическая зависимость ребенка от матери. Об этом Gazeta.ua рассказала доктор медицинских наук, врач-неонатолог Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины Татьяна Курилина.

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