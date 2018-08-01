Супрун развенчала миф о популярной диете

 
Ексклюзивы
1/5
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
Просмотров: 747
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
3 Просмотров: 5328
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 1971
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 324
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
2 Просмотров: 5274
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 6003
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
4 Просмотров: 1548
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6381
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10539
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4950
Фото
Все фото
11
5
11
10
3
Мужчина с ампутированными руками и ногами: &quot;Теперь я делаю все, что не делал раньше&quot;
Мужчина с ампутированными руками и ногами: "Теперь я делаю все, что не делал раньше"
&quot;Потратили на одного бойца $ 10 тыс&quot; - как работает стоматологический кабинет в зоне ООС
"Потратили на одного бойца $ 10 тыс" - как работает стоматологический кабинет в зоне ООС
Сезонные закупки: эксперты показали, как правильно выбирать овощи и фрукты
Сезонные закупки: эксперты показали, как правильно выбирать овощи и фрукты
&quot;Я почуваюся трагічною лялькою&quot; - жінка із &quot;порцеляновою&quot; шкірою розповіла свою історію
"Я почуваюся трагічною лялькою" - жінка із "порцеляновою" шкірою розповіла свою історію
Киевские шеф-повара покажут, как готовить веганский деликатесы
Киевские шеф-повара покажут, как готовить веганский деликатесы
Видео
Все видео
Супрун рассказала, как избежать запаха изо рта
Супрун рассказала, как избежать запаха изо рта
Самые эффективные упражнения для ягодиц в домашних условиях
Самые эффективные упражнения для ягодиц в домашних условиях
Как спасти утопающего: советы медиков
Как спасти утопающего: советы медиков
Известный нейрохирург спасает жизнь украинским детям
Известный нейрохирург спасает жизнь украинским детям
Искалеченный Герой Украины показал невероятный прорыв
Искалеченный Герой Украины показал невероятный прорыв
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
4 Просмотров: 1548
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 3231
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 666
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4959
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1107
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 954
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
среда, 01 августа 2018 13:05

Супрун развенчала миф о популярной диете

  Комментировать
Супрун развенчала миф о популярной диете
Ульяна Супрун советует отказаться от продуктов, содержащих трансжиры, консерванты и сахар, а не безвредный глютен. ФОТО: all.net.ua

Популярная ныне безглютеновая диета вредна для здоровья большинства людей. Без медицинских оснований придерживаться ее нельзя. Пишет Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Безглютеновая диета показана только людям, страдающим редким аутоиммунным заболеванием под названием целиакия. Выявить его можно по анализу крови на антитела либо по результатам биопсии.

"Если диагноз подтвердится, то только тогда можно "садиться" на безглютеновую диету. Во всех других случаях полностью отказываться от продуктов с глютеном и переходить на их безглютеновых двойников не только не стоит, но и вредно",— отмечает Супрун.

Соблюдение безглютеновой диеты означает отказ от цельнозерновых злаков, а следовательно, от продуктов, которые являются источником важных витаминов и таких питательных веществ, как железо, кальций и белок.

"Глютен абсолютно безопасен для большинства людей и хорошо усваивается организмом. Если его купить отдельно и просто съесть, то это не повредит ровно ничем 99% из нас. Так же безопасно мы едим мясо или яйца, которые также содержат белок", — говорит и. о. министра здравоохранения Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супрун запускает рассылку о здоровом образе жизни

Рассказы о вреде глютена и пользу безглютеновых продуктов — лишь удачный маркетинговый ход. Производители последних зарабатывают на распространении этого мифа огромные деньги.

"Не существует научно обоснованных исследований, подтверждающих, что безглютеновые продукты полезны или помогают потерять вес людям без целиакии. Ведь глютен в безглютеновых продуктах обычно заменяют уже действительно вредным жиром и сахаром", — объясняет и.о. руководителя Минздрава Украины.

По словам Супрун , единственная польза безглютенового питания в том, что оно предусматривает отказ от печенья, сосисок, белого хлеба, кетчупа и подобных продуктов. Этим и объясняется улучшения самочувствия у адептов безглютеновой диеты, ведь в такой пище, кроме безобидного глютена, содержатся опасные трансжиры, консерванты и сахар.

Ранее Ульяна Супрун рассказала, как сделать свое утро добрым. И. о. министра здравоохранения Украины дала 5 простых советов, регулярно следуя которым можно зарядиться энергией и бодростью на весь день.

facebook.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Супрун развенчала миф о популярной диете». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Первооткрывателя нового континента заковали в кандалы

Сектантов вывели из города голыми

Языковой закон освободил от украинизации чиновников из России

Поражение партизан подняло боевой дух Красной армии

Самое читаемое
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
9
 Просмотров: 136001
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
11
 Просмотров: 75061
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
31
 Просмотров: 44124
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
9
 Просмотров: 20063
Полиция задержала убийц АТОвцa &quot;Сармата&quot;
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата" 6 Просмотров: 19188
Больше всего комментируют
49
Засуха в Крыму уничтожил 10 тыс гектаров посевов
7
В МИД осудили поездку Медведева в Крым
6
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата"
4
"Сделаем из Крыма остров" - военный рассказал о наступление русских
3
На парижской ратуше разместили фото Сенцова
Голосов: 3195
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua