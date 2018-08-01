Супрун развенчала миф о популярной диете

Ульяна Супрун советует отказаться от продуктов, содержащих трансжиры, консерванты и сахар, а не безвредный глютен. ФОТО: all.net.ua

Популярная ныне безглютеновая диета вредна для здоровья большинства людей. Без медицинских оснований придерживаться ее нельзя. Пишет Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Безглютеновая диета показана только людям, страдающим редким аутоиммунным заболеванием под названием целиакия. Выявить его можно по анализу крови на антитела либо по результатам биопсии.

"Если диагноз подтвердится, то только тогда можно "садиться" на безглютеновую диету. Во всех других случаях полностью отказываться от продуктов с глютеном и переходить на их безглютеновых двойников не только не стоит, но и вредно",— отмечает Супрун.

Соблюдение безглютеновой диеты означает отказ от цельнозерновых злаков, а следовательно, от продуктов, которые являются источником важных витаминов и таких питательных веществ, как железо, кальций и белок.

"Глютен абсолютно безопасен для большинства людей и хорошо усваивается организмом. Если его купить отдельно и просто съесть, то это не повредит ровно ничем 99% из нас. Так же безопасно мы едим мясо или яйца, которые также содержат белок", — говорит и. о. министра здравоохранения Украины.

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Рассказы о вреде глютена и пользу безглютеновых продуктов — лишь удачный маркетинговый ход. Производители последних зарабатывают на распространении этого мифа огромные деньги.

"Не существует научно обоснованных исследований, подтверждающих, что безглютеновые продукты полезны или помогают потерять вес людям без целиакии. Ведь глютен в безглютеновых продуктах обычно заменяют уже действительно вредным жиром и сахаром", — объясняет и.о. руководителя Минздрава Украины.

По словам Супрун , единственная польза безглютенового питания в том, что оно предусматривает отказ от печенья, сосисок, белого хлеба, кетчупа и подобных продуктов. Этим и объясняется улучшения самочувствия у адептов безглютеновой диеты, ведь в такой пище, кроме безобидного глютена, содержатся опасные трансжиры, консерванты и сахар.

Ранее Ульяна Супрун рассказала, как сделать свое утро добрым. И. о. министра здравоохранения Украины дала 5 простых советов, регулярно следуя которым можно зарядиться энергией и бодростью на весь день.