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четверг, 20 мая 2021 10:28

Суп быстро насыщает организм и не дает переедать - диетолог

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Автор: https://povar.ru/
  Овощи на суп нельзя переваривать
Овощи на суп нельзя переваривать

Нужен ли суп в рационе - рассказывает диетолог Светлана Фус.⠀

⁣⁣"Все чаще спорят по поводу того нужно ли употреблять суп?⁣⁣⠀

Одни вспоминают, что супы – это всего лишь дань нашим традициям, а у кого-то просто привычка. И принципиальной необходимости именно в первых жидких блюдах у нашего организма нет. Для здоровья важно чтобы мы ели не только сырую пищу, но и термически обработанную.⁣⁣⠀

⁣⁣Тем не менее суп супу рознь, его можно приготовить так, чтобы сохранить максимальную ценность всех ингредиентов которые в нее входят.⁣⁣⠀

⁣⁣Нежирные бульоны из птицы, кролика, говядины – высокопитательные продукты для ослабленных больных, супы-пюре – бережное питание для слизистой желудка, кишечника и при различных заболеваниях пищеварительной системы.⁣⁣⠀

⁣⁣Запомните основные правила приготовления супа:⁣⁣⠀

⁣⁣- нельзя никогда переваривать овощи, пусть они будут сварены "аль денте"⁣⁣⠀

- в своей основе суп должен состоять из овощей, и это не только морковь, картошка и лук. В него может входить большое количество овощей которые люди не любят использовать в рационе. Например, сельдерей, пастернак, кабачки, томаты, лук, болгарский перец, все возможные виды капусты, зелень.⁣⁣⠀

- никаких жирных наваристых бульонов, в идеале — лёгкие бульоны из куриной, индюшиной грудки без жира и кожи, из говяжьей вырезки, крольчатины, из нежирной рыбы, овощей или грибов, либо вообще варите на воде⁣⁣.⠀

- в суп можно добавлять крупу и макаронные изделия в небольших количествах.⁣⁣⠀

- желательно кушать без хлеба, либо с одним-двумя зерновыми хлебцами.⁣⁣⠀

- в супе могут быть мясо, рыба, яйца или грибы в небольшом количестве.⁣⁣⠀

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⁣⁣Есть или не есть суп – это ваш личный выбор! Я супы люблю, иногда их ем. Обычно это тарелка - не более 200 грамм овощного супа, борща, крем-супа, куриного супа. Люблю разнообразные первые блюда. В холодное время года тарелка теплого супа всегда поможет насытить быстрее организм и не даст переесть", - делится диетолог.

Окрошка - один из самых популярных холодных супов, которые готовят весной и летом. Он легкий, полезный и одновременно питательный. Обычно овощи и мясо заливают сметаной сывороткой, минеральной водой или березовым соком.

Автор: Валерия Радзиевская
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20
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