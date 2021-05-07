Рецепты окрошки, которые придутся по вкусу каждому

За основу берут любое мясо или вареную колбасу. Фото: 1000.menu

Окрошка - один из самых популярных холодных супов, которые готовят весной и летом. Он легкий, полезный и одновременно питательный. Обычно овощи и мясо заливают сметаной сывороткой, минеральной водой или березовым соком.

Рецепт на кефире

Ингредиенты:

кефир - 600 г

вода кипяченая - 600 г

говядина - 440 г

зеленый лук - 150 г

огурец - 300 г

картофель - 270 г

яйцо - 2 шт.

сахар - 20 г

Приготовление:

Отварить мясо, яйца и картофель. Мелко нарезать лук, огурцы - кубиком. Смешать кефир с водой. Всыпать специи и поставить в холодильник на 30 минут. Перед подачей выложить в глубокую миску все ингредиенты и залить кефиром с водой. Украсить измельченным укропом.

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Рецепт на минеральной воде

Ингредиенты:

минеральная вода - 1 л

картофель - 2 шт.

куриное филе отварное - 1 шт.

морковь - 1 шт.

огурец - 2 шт.

яйцо куриное - 2 шт.

горчица - 50 г

зеленый лук - по вкусу

соль - по вкусу

Приготовление:

Отварной картофель и морковь очистить от кожуры и нарезать мелкими кубиками. Измельчить лук. Смешать отваренные куриные желтки с горчицей. В минеральную воду добавить желтки, перетертые с горчицей, и тщательно размешайте. Соединить все ингредиенты. Дать окрошке настояться минимум один час в холодильнике. Перед подачей посыпать зеленью.

Рецепт на квасе

Ингредиенты:

говядина - 140 г

окорок - 100 г

язык говяжий - 80 г

хлебный квас - 720 г

зеленый лук - 2 пучка

огурец - 2 шт.

картофель - 3 шт.

сметана - 1 ст. л.

яйцо - 2 шт.

горчица - 2 ч. л.

сахар - 1 ст. л.

укроп - 2 пучка

соль - по вкусу

Приготовление:

Говядину, окорок, язык, картофель и яйца отварить и нарезать кубиком. Измельчить лук и укроп и растереть с яйцом, специями и горчицей. Добавить мясо, картофель, огурцы, сметану и тщательно перемешать. Залить квасом, дать настояться в течение часа. Присыпать зеленью и добавить несколько кубиков льда.

В традиционный рецепт окрошки входит мясо: телятина, курица, или колбаса. Овощной вариант не менее вкусный и полезный.