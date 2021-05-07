Рецепты окрошки, которые придутся по вкусу каждому

Окрошка - один из самых популярных холодных супов, которые готовят весной и летом. Он легкий, полезный и одновременно питательный. Обычно овощи и мясо заливают сметаной сывороткой, минеральной водой или березовым соком.
Рецепт на кефире
Ингредиенты:
кефир - 600 г
вода кипяченая - 600 г
говядина - 440 г
зеленый лук - 150 г
огурец - 300 г
картофель - 270 г
яйцо - 2 шт.
сахар - 20 г
Приготовление:
Отварить мясо, яйца и картофель. Мелко нарезать лук, огурцы - кубиком. Смешать кефир с водой. Всыпать специи и поставить в холодильник на 30 минут. Перед подачей выложить в глубокую миску все ингредиенты и залить кефиром с водой. Украсить измельченным укропом.
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Рецепт на минеральной воде
Ингредиенты:
минеральная вода - 1 л
картофель - 2 шт.
куриное филе отварное - 1 шт.
морковь - 1 шт.
огурец - 2 шт.
яйцо куриное - 2 шт.
горчица - 50 г
зеленый лук - по вкусу
соль - по вкусу
Приготовление:
Отварной картофель и морковь очистить от кожуры и нарезать мелкими кубиками. Измельчить лук. Смешать отваренные куриные желтки с горчицей. В минеральную воду добавить желтки, перетертые с горчицей, и тщательно размешайте. Соединить все ингредиенты. Дать окрошке настояться минимум один час в холодильнике. Перед подачей посыпать зеленью.
Рецепт на квасе
Ингредиенты:
говядина - 140 г
окорок - 100 г
язык говяжий - 80 г
хлебный квас - 720 г
зеленый лук - 2 пучка
огурец - 2 шт.
картофель - 3 шт.
сметана - 1 ст. л.
яйцо - 2 шт.
горчица - 2 ч. л.
сахар - 1 ст. л.
укроп - 2 пучка
соль - по вкусу
Приготовление:
Говядину, окорок, язык, картофель и яйца отварить и нарезать кубиком. Измельчить лук и укроп и растереть с яйцом, специями и горчицей. Добавить мясо, картофель, огурцы, сметану и тщательно перемешать. Залить квасом, дать настояться в течение часа. Присыпать зеленью и добавить несколько кубиков льда.
В традиционный рецепт окрошки входит мясо: телятина, курица, или колбаса. Овощной вариант не менее вкусный и полезный.
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