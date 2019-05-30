Суд решил не пускать в садик детей без прививки

Суд признал, что требование обязательной вакцинации населения против особо опасных болезней является оправданным. ФОТО: nts-tv.com

Верховный Суд не удовлетворил иск матери, которая отстаивала право своего ребенка посещать садик без обязательной прививки. Судьи решили, что индивидуальный интерес человека нельзя ставить выше интересов общества.

"Задача государства — обеспечить соблюдение оптимального баланса между реализацией права ребенка на дошкольное образование и интересами других детей. В деле, которое пересматривается, индивидуальное право отказаться от прививки противопоставляется общему праву общества, других родителей и их детей, которые провели прививки в установленном государством порядке", — говорится в постановлении суда.

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Иск с требованием не препятствовать в получении ее ребенком дошкольного образования женщина подала еще в июне 2016 года. От прививки для сына она отказалась из-за недоверия к качеству вакцины. Тогда иск был удовлетворен. Однако в 2017 году дошкольное учебное заведение, с которым женщина судилась, подал апелляцию.