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пятница, 31 января 2020 21:37

Стало известно придет в Украину коронавирус

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Стало известно придет в Украину коронавирус
Коронавирус в Украине: достаточно ли мы защищены Фото: racurs.ua

Коронавирус в Украину придет. Когда - вопрос времени. Государство не запретила въезд китайским гражданам. Возможно, именно сейчас в аэропорту с трапа сходит больной человек. Если да, все присутствующие могут быть инфицированы.

Об этом рассказывает Юрий Жигарев, столичный инфекционист, кандидат медицинских наук.

"Меры безопасности в аэропорту малы. Но лучше такие, чем никаких. Специалисты используют тепловизоры, измеряющие температуру приезжих. Это помогает выдернуть человека из толпы и провести детальный осмотр. Им стали пользоваться 26 января. А где были до этого? Меры безопасности в аэропортах должны проводить ситуативно, а постоянно - чтобы обезопасить людей от неизвестных вирусов.

При Министерстве здравоохранения заработал штаб, эксперты разрабатывают комплекс действий. Не хватает профильных специалистов, которые за сутки могли бы разработать правила реагирования в случае заражения.

На заседании с Владимиром Зеленским заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что украинские инфекционисты знакомы с технологиями лечения вируса и готовы ими воспользоваться. А чем будем выявлять болезнь - неизвестно. Никто в стране не знает, как лечить таких больных.

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Украинцы, которые купили путевки на китайский Новый год, сейчас в трудном положении. Отказываются ехать, но деньги им не возвращают.

В китайский Ухань съезжается медицинский персонал со всей страны, для борьбы с коронавируса.

Чтобы медицинские шапочки тесно прилегали к голове, им сначала подстригают коротко волосы. А потом его бреют сзади головы и на висках.

Автор: Екатерина Романчук
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01
февраля

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