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понедельник, 07 февраля 2022 15:18

Спрос на услуги коммерческих медцентров растет

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  "Омега-Киев" - клиника широкого профиля, у которой есть и своя лаборатория, и диагностические отделения, и хирургия со стационаром
"Омега-Киев" - клиника широкого профиля, у которой есть и своя лаборатория, и диагностические отделения, и хирургия со стационаром

Несмотря на стабильную работу государственных поликлиник и больниц, все больше украинцев, особенно тех, которые живут в крупных городах, выбирают для посещения врачей и диагностических процедур так называемые "платные" медицинские центры.

Есть сразу несколько объективных причин, почему коммерческие медицинские организации находятся на пике спроса и почему лечиться "за деньги" становится трендом.

Оперативное получение услуг

Очевидное преимущество платных клиник – это формат организации приема пациентов. В отличие от обычных больниц, которые в условиях пандемии "работают на износ", что не может не отражаться на очередях, в платной организации вы можете получить нужную услугу в удобное время.

Это важно не только с точки зрения снижения социальных контактов во избежание заражения "ковидом", но и с точки зрения оперативного получения лечения, процедур, обследований. Чем раньше начать лечение, тем лучше.

Те же тесты на коронавирус в обычной больнице можно ждать долгое время, а в платной клинике получить результат в сжатые сроки, вызвать персонал для взятия анализов на дом, быстрее сдать и получить результаты тестов на антитела или ПЦР-тестов.

К сожалению, ведомственные больницы попросту не могут обслуживать поток пациентов, не перенося запись на какое-нибудь МРТ или УЗИ-исследование на несколько дней, а то и недель.

Все вместе

Клиники широкого профиля – это организации, у которых есть и свои лаборатории, и свои диагностические отделения, и своя хирургия со стационаром. Одним из показательных примеров таких центров является "Омега-Киев". Подробнее о работе клиники можно узнать на официальном сайте организации: omegamc.ua.

Как результат – целевая аудитория пациентов получают в таких клиниках весь спектр услуг, от осмотра и сдачи анализов до реабилитации после операции, не покидая стены одного здания.

Комплекс оборудования

Практика показывает, что в платные клиники идут не только за получением лечения без очередей, но за диагностикой, обследованиями и процедурами, которых в обычных "бесплатных" больницах попросту нет – из-за сложностей с финансированием и оснащением, из-за политики министерства, сложностей с аккредитацией и так далее.

Например, в платных клиниках можно пройти обследование на современном оборудовании, записаться на те процедуры, которых нет в ближайшей поликлинике, попасть на прием к врачу, который есть в больнице только в другом городе и так далее. Все это сказывается и на эффективности, и на комфорте лечения.

Самолечение опасно. Получить информацию о лечении и диагностике заболеваний вы можете только у врача.

 

Лицензия на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике серия АГ №570091, выдана МОЗ Украины 10.02.2011.

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