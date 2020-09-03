Спортивное питание для начинающих

Несколько советов, как выбрать спортпит начинающему спортсмену. Фото: Novograd.City

С каждым днем все больше людей осознают важность активного образа жизни и занятий спортом. Физические нагрузки должны стать неотъемлемой частью жизни каждого человека. На фоне этого не стоит забывать и о правильном, сбалансированном питании.

Но что делать, если вы работаете каждый день и сил едва ли хватает, чтобы принять душ и поужинать, а не то чтобы готовить полезную еду для завтрашнего рабочего дня? А если вы пытаетесь набрать мышечную массу, приемы пищи ни в коем разе пропускать нельзя. В этом случае на помощь приходит специальное питание для спортсменов и просто физически активных людей. Купить его можно в интернет-магазине спортивного питания АтлетМаркет. Тут вы найдете только качественный спортпит для начинающих.

Как выбрать спортпит начинающему спортсмену

Чтобы правильно выбрать спортивное питание, отталкивайтесь от вашей конечной цели: вы худеете, набираете мышечную массу или поддерживаете форму. И конечно же, следует учесть вес, рост, пол и возраст. Обращайте внимание на добавки известных магазинов с адекватной ценовой политикой. Дорого – не всегда качественно.

Критерии выбора спортивного питания для начинающих:

• комфортное хранение и условно большие сроки хранения;

• ваш метаболизм. Чем он выше, тем выше скорость усвоения добавок;

• высокая энергетическая ценность;

• сбалансированный состав витаминов и минералов. Если вы замените им обычный прием пищи, организм получит все микроэлементы для нормального функционирования.

Особенности спортивного питания для новичков

Несмотря на то, что спортпит уже крепко вошел в жизни даже начинающих спортсменов, следует помнить, что нельзя постоянно заменять им приемы пищи. Такие добавки должны быть лишь дополнением в рационе, чтобы получать недостающий белок или, например, углеводы. К тому же, на начальных этапах в спорте, мускулатура еще не так сильно нуждаются в постоянной подкормке, ведь мышечные волокна еще совсем маленькие в объеме.

Причины не заменять приемы пищи спортпитом регулярно:

• проблемы ЖКТ. Отсутствие в рационе цельной пищи приводит к различным заболеваниям кишечника и желудка;

• аллергические реакции. Ароматизаторы, в больших количествах накапливаются в организме и становятся аллергенами, которые могут привести даже к летальному исходу (анафилактический шок);

• авитаминоз. Никакая добавка не содержит столько различных витаминов и минералов, как сбалансированное питание;

• накопление тяжелых металлов в печени и почках. Существуют исследования, которые говорят, что в более чем 100 видов протеина обнаружили кадмий, ртуть и даже мышьяк.

Среди огромного выбора спортивного питания на рынке, существуют самые популярные и востребованные виды добавок – протеин и гейнер. Если вы – эктоморф, то есть, имеете худощавое, длинное тело с немного угловатыми плечами, отдайте предпочтение гейнеру. В случае, если вы легко поправляетесь и сжигаете жир, выберите сывороточный протеин – чистый белок, которого будет достаточно при регулярных занятиях спортом, чтобы избежать сжигания мышц организмом. Разница между гейнером и протеином только в количество углеводов. В гейнере оно намного больше, что дает возможность не только поддерживать мышцы в нормальном состоянии при занятиях спортом, но и наращивать мышечную массу и жир в соотношении 2:1. Такой прирост массы возможен лишь с адекватным профицитом калорий – 15-20% к обычной суточной калорийности.

Креатин

Креатин не менее популярная разновидность спортивных добавок, чем гейнер и протеин. Нужна для повышения выносливости, силы, а также для быстрого прироста мышечной массы. Креатин не действует сразу после приема, он накапливается в организме в течении двух недель, а потом начинает выполнять свои функции.

Польза креатина:

• энергия во время физических нагрузок;

• снижает кислоты в мышцах, что позволяет им быстрее восстанавливаться;

• повышает уровень секреции тестостерона.

Аминокислоты BCAA

Аминокислоты – основная составляющая белка, одна из важных добавок в спортивном питании. Существует 21 вид аминокислот, человеческий организм синтезирует всего 8, поэтому так важно иметь дополнительный источник их получения. Купить BCAA высокого качества вы можете на сайте Атлетмаркет.

Польза аминокислот ВСАА:

• стимулирует выработку инсулина;

• способствует жиросжиганию;

• помогает сохранить мышцы при похудении;

• улучшает показатели силы и выносливости;

• улучшает усвоение других микроэлементов.

А нужно ли вообще спортивное питание?

Если вы регулярно тренируетесь, ведете активный образ жизни, но из-за сложного рабочего графика, не всегда успеваете поесть, вам объективно нужно спортивное питание. Кроме того, спортпит поможет организму легче переносить физические нагрузки и рабочие будни. Также некоторые из спортивных добавок нужны для более быстрого и качественного набора массы. Но не пренебрегайте нормами дозировок таких веществ.

Если же вы имеете возможность питаться сбалансированно – кушаете овощи, фрукты, мясо, крупы, орехи, то не нужно покупать какие-то добавки. В таком случае, будет уместным прием витаминов в сезонное время – осень и весну. И только после сдачи анализов крови и консультации у врача.