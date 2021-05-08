Смартфоны не влияют на депрессии у детей - исследование

Исследование не подтвердило опасений, что смартфоны вызывают депрессию. Фото: Pexels

Британские ученые не обнаружили связи между использованием гаджетов и психическим здоровьем молодых людей.

Оксфордский институт интернета проводил исследование с 1991 года. В нем приняли участие более 430 тыс. детей в возрасте от 10 до 15 лет. Изучали взаимосвязь между просмотром телевидения, использованием смартфонов и соцсетей и депрессией, эмоциональными и поведенческими проблемами и склонностью к суициду, сообщает BBC.

Существенных изменений между использованием гаджетов и психическими проблемами у детей не обнаружили. За последние 10 лет влияние телевидения и соцсетей на возникновение депрессии уменьшилось. Но частое пребывание в социальных сетях начало больше влиять на эмоциональное состояние подростков.

Участники исследования из США и Британии оценивали свои чувства по горизонтальной шкале. Их просили указать, сколько времени они проводят со смартфонами. Исследование опубликовали в журнале Clinical Psychological Science.

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В январе 2021 года другое исследование показало взаимосвязь между чрезмерным использованием соцсетей, плохим самочувствием и заниженной самооценкой. На психологическое состояние детей также плохо влияет пандемия коронавируса.

Изоляция на карантине улучшила психическое здоровье людей. Несмотря на первоначальное снижение уровня счастья в локдаун в марте 2020 года, в последние несколько недель апреля 2021 года уровень тревожности снизился у людей с имеющимися психическими расстройствами и без них.