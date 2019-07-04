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четверг, 04 июля 2019 15:17

Скрытые симптомы тромбов, своевременное выявление которых может спасти жизнь

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Скрытые симптомы тромбов, своевременное выявление которых может спасти жизнь
1 из 4 человек во всем мире умирает от вызванных тромбозом состояний. ФОТО: blog.mednote.life

Тромб является сгустком крови, который препятствует нормальному кровотоку. Он может оторваться от стенки и свободно передвигаться по системе кровообращения. Если попадет в сердце или легкие, наступит смерть.

Перечень симптомов, по которым можно вовремя выявить наличие тромба, подал inspirestory.

1. Кашель. Если возник без всяких на то причин, может свидетельствовать о наличии тромба. В таком случае к кашлю часто присоединяется тахикардия, одышка и боль в груди.

2. Отек одной конечности. Возникает в случаях, когда тромб не дает крови передвигаться по сосудам и в полной мере обеспечивать организм кислородом.

3. Необъяснимая тошнота или диарея. Может свидетельствовать о наличии тромба в одной из вен брюшной полости.

4. Капиллярная сетка на коже в области вен. При наличии тромба кожа в этом месте обычно становится горячей на ощупь.

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5. Сильная головная боль. Может указывать на наличие тромба в мозговой вене. В таком случае болевые ощущения не будут проходить даже после приема обезболивающего.

6. Затрудненное дыхание. Особенно должно насторожить в случае, если сопровождается ощущением дрожи в груди, головокружением либо учащенным сердцебиением.

7. Боль в ноге. Является одним из ранних проявлений тромбоза глубоких вен. Может также сопровождаться судорогами либо повышенной чувствительностью кожи.

8. Боль и тяжесть в грудной клетке. Может свидетельствовать о наличии тромба в легких.

Ноющая или судорожная боль в ноге является одним из признаков тромбоза и принадлежит к тем видам боли, которые ни в коем случае нельзя терпеть. В случае ее появления следует срочно обратиться к врачу. Массировать больную зону ни в коем случае нельзя, ведь есть риск отрыва тромба и попадания его в сердце либо легкие.

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Дата
04
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