Сколько мандаринов можно съедать за день

Мандариты надо обязательно мыть перед употреблением. Фото: bzh.life

Не опасаясь за здоровье в день можно съедать до четырех мандаринов. Но конкретной нормы нет.

Стоит ориентироваться на аллергические эпизоды. Если в анамнезе аллергические реакции на цитрусовые, то мандарины из новогоднего меню надо убрать, пишет сайт med2. .

Если аллергических реакций в анамнезе не было, то в день можно съесть 2-4 мандарины, но не доходить до уровня одного килограмма.

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Слишком активное употребление мандаринов может быть вредным для здоровья людей, страдающих от болезней желудка и двенадцатиперстной кишки. Также мандарины не следует употреблять при гастритах, энтеритах, колитах.

Важно: перед употреблением мандарины следует обязательно мыть. Для хранения продукции перевозчики нередко покрывают фрукты химикатами - об этом может свидетельствовать яркий восковой блеск на фруктах и ​​их липкость. Эти химические растворы могут нанести серьезный вред здоровью.

Некоторая еда требует времени, чтобы усвоиться и не вызвать раздражение желудка. В зоне пристального внимания - завтрак, а также любой прием пищи с перерывом более четырех часов. О том, какие продукты нельзя употреблять на голодный желудок, рассказал американский диетолог Кристофер Гарнер.