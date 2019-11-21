Сколько мандаринов можно съедать за день

Не опасаясь за здоровье в день можно съедать до четырех мандаринов. Но конкретной нормы нет.
Стоит ориентироваться на аллергические эпизоды. Если в анамнезе аллергические реакции на цитрусовые, то мандарины из новогоднего меню надо убрать, пишет сайт med2. .
Если аллергических реакций в анамнезе не было, то в день можно съесть 2-4 мандарины, но не доходить до уровня одного килограмма.
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Слишком активное употребление мандаринов может быть вредным для здоровья людей, страдающих от болезней желудка и двенадцатиперстной кишки. Также мандарины не следует употреблять при гастритах, энтеритах, колитах.
Важно: перед употреблением мандарины следует обязательно мыть. Для хранения продукции перевозчики нередко покрывают фрукты химикатами - об этом может свидетельствовать яркий восковой блеск на фруктах и их липкость. Эти химические растворы могут нанести серьезный вред здоровью.
Некоторая еда требует времени, чтобы усвоиться и не вызвать раздражение желудка. В зоне пристального внимания - завтрак, а также любой прием пищи с перерывом более четырех часов.
О том, какие продукты нельзя употреблять на голодный желудок, рассказал американский диетолог Кристофер Гарнер.
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