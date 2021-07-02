Сколько и каких ягод можно съесть в день. Советы нутрициолога

Лето радует широким ассортиментом ягод. Продолжается сезон сезон клубники, вишни, черешни, смородины, красной смородины, черники, малины, вскоре созреет ежевика и крыжовник.

Многие считают, что ягоды содержат витамины, поэтому за сезон надо есть плоды килограммами ежедневно. Чтобы, так сказать, накопить полезных элементов впрок.

Однако, во всем должна быть мера, рассказала The Village нутрициолог Татьяна Ярмощук.

Специаистка по питанию напомнила простую истину: самые полезные для здоровья плоды - те, что собраны в разгар сезона на территории, где мы проживаем.

"Лучше отдавать предпочтение сезонным локальным ягодам. Они более привычны для нашего организма и подвергаются меньшей химической обработке, поскольку не требуют долгой транспортировки, а соответственно, долгого хранения. Часто ягоды и фрукты из других стран срывают еще зелеными, чтобы они успели созреть в дороге и не испортились. Пользы в таких продуктах значительно меньше ", - пояснила эксперт.

И отметила, что самыми ценными ягодами считают имеющие темно-фиолетовый цвет. Они содержат особенно много витаминов и антиоксидантов и очень полезны для глаз.

И для них так же существует оптимальное количество, которую не стоит превышать: 300 - 350 г ягод и фруктов в день. Это связано с тем, что, кроме полезных веществ, ягоды и фрукты содержат сахара. И чем больше их - тем меньше должно быть их порция ягод. Следует учитывать гликемический индекс (ГИ).

Значение до 55 означает низкий гликемический индекс, 55 - 69 - средний. А вот продукты с показателем более 70 единиц относят к разряду высокого гликемического индекса.

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Так, один из самых низких ГИ в авокадо - равен 10, черной смородины - 15, а вот в смородины уже - 25. Черешня, малина, земляника, клубника, ежевика, бруснтиця и крыжовник имеют ГИ в пределах 20-25. При этом в голубике, чернике и клюкве ГИ выше - 43-47.

А вот у арбуза, дыни и сладких фруктов - ананасов, манго, бананов- гликемический индекс имеет средние значения, 55-70 единиц.

"Ягоды и фрукты лучше есть до 16:00, поскольку это углеводы и они содержат большое количество глюкозы. Если потреблять ее во второй половине дня, это запускает в организме процессы, которые могут привести к набору лишнего веса", - пояснила Татьяна Ярмощук.

По словам нутрициолога, большое количество ягод может спровоцировать аллергическую реакцию, или тяжесть и дискомфорт в желудке или расстройство пищеварения.

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Чтобы не получить расстройств пищеварения, а то и отравления, от плохо вымытых ягод, Татьяна Ярмощук дает совет, как мыть эти деликатные плоды.

"Необходимо взять две столовые ложки уксуса 9% в четыре стакана воды и замочить в них ягоды на 10 мин. После этого - сполоснуть обычной водой. Это поможет растворить восковую пленку, позволяет продуктам дольше храниться и иметь привлекательный вид, смыть остатки химических веществ после обработки, снизить количество пестицидов и смыть бактерии и личинки вредителей ", - посоветовала специалистка по питанию.

Регулярное употребление черники, ежевики и смородины поможет стабилизировать давление и уменьшить метеочувствительность. Эти ягоды способствуют расширению сосудов и нормализации артериального давления.

Также для нормализации давления полезны тыквенные семечки и бананы. В них много магния, кальция и калия, которые улучшают кровообращение.