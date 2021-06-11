Назвали ягоды, которые нормализуют давление летом

Черника нормализует давление в жару. Фото: florium.ua

Давление скачет как в дождливое лето, так и в жару. Тогда у людей дрожат руки, шумит в голове, болит в затылке.

Чтобы этого не было, нужно есть чернику, ежевику и смородину. Они способствуют расширению сосудов и нормализации артериального давления. Полезные тыквенные семечки и бананы также улучшают кровообращение. Об этом рассказал Gazeta.ua столичный терапевт Вадим Краснов.

"Частые колебания давления не только снижают работоспособность, но и являются предпосылкой для инфаркта или инсульта. Стабильное артериальное давление означает, что во всех органах хорошее кровообращение, а организм адекватно реагирует на все изменения в среде. Даже если кружится голова, надо не сидеть дома. А наоборот - прогуляться", - объяснил врач.

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Из-за высокого давления нарушается полноценное функционирование внутренних органов. От этого может развиться мозговой инсульт, инфаркт миокарда, отек легких.

Перепады температуры ухудшают состояние гипертоников. Как уровень "нижнего" давления поднимается выше 130, то начинает человека тошнить.

Чтобы избежать резких перепадов артериального давления, нужно придерживаться оптимального графика сна. Также не стоит злоупотреблять солью - недосаливать пищу, не употреблять маринадов, консервированных продуктов и копченостей.

Голова может болеть из-за проблем со спиной. Такие симптомы возникают, когда падает давление от остеохондроза. Часто люди для облегчения принимают ванну, но это помогает ненадолго. Остеохондроз не бывает внезапный. Позвоночник сначала ноет, но люди терпят. При запущенном процессе формируются грыжи, которые давят на нервы.