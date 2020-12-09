"Резерва мест в больницах нет. Ходим по лезвию" - эксперт

Во время мартовского локдауна власть остановила транспорт, но не продумала, как врачам доехать до места работы. Такие моменты важно учесть заранее. Фото: Two Dreamers: Pexels

Карантин нужен для разгрузки медицинской системы, потому что мест в больницах практически не осталось. Его вводить лучше после Нового года. С экономической точки зрения, тогда это будет менее болезненным. Ведь большинство украинцев и так будут рождественские каникулы, отпуска.

Об этом Gazeta.ua рассказал Юрий Жигарев, инфекционист.

"По моей информации карантин хотят вводить не до Нового года, а после. Ведь у большинства начнутся рождественские каникулы, многие предприятия прекращают работу. Люди куда-то или поедут, или просто дома останутся и поэтому это будет не так болезненно. Зато перед Новым годом наоборот - работа кипит, если вводить локдаун сейчас - будет "больно"", - сказал Жигарев.

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Во время мартовского локдауна власть остановила транспорт, но не продумала, как врачам доехать до места работы. Такие моменты важно учесть заранее.

"У нас сейчас свободных мест по больницам плюс-минус 1. Это значит, если поступает тяжелый больной, то пациента с легкими симптомами выписывают и на его место кладут нового. Резерва мест практически нет. То есть это такое лезвие. Мы по нему идем сейчас, если еще немного будет подъем заболеваемости - это все. Не будет куда госпитализировать больных. Чтобы такого не было, надо делать все, чтобы разгрузить больницы. Мы потеряли время. У нас было 5-7 месяцев, чтобы подготовиться к этой ситуации. Что-то сознательное сделать за 3 недели практически не возможно. Например, чтобы сделать кислородную станцию, или какой-то кислородный завод, надо минимум 1,5 - 2 месяца", - добавил инфекционист.

За последние сутки в Украине обнаружили 12 585 новых больных коронавирусом. Из них детей - 654, медработников - 682.