За сутки от коронавируса умерло рекордное количество украинцев

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 845 тыс. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 12 585 новых больных коронавирусом. Из них детей - 654, медработников - 682.

Всего, по состоянию на утро 9 декабря, имеем 845 343 лабораторно подтвержденных случаая Covid-19. Из них 14 204 - летальные. 276 пациентов умерли за последние сутки и это рекордное количество с начала эпидемии в стране.

Преодолели болезнь 457 118 пациентов, из них за последние сутки - 14 554, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1728, Одесской - 1270, Киевской - 943, Черкасской - 815 и Запорожской - 813 - областях.

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Ситуация в областях:

Киев - 84538 случаев;

Винницкая область - 18 988 случаев;

Волынская область - 26 832 случая;

Днепропетровская область - 46 056 случаев;

Донецкая область - 27044 случая;

Житомирская область - 32 498 случаев;

Закарпатская область - 25 029 случаев;

Запорожская область - 38 698 случаев;

Ивано-Франковская область - 39 730 случаев;

Киевская область - 45 497 случаев;

Кировоградская область - 6524 случая;

Луганская область - 7275 случаев;

Львовская область - 51 375 случаев;

Николаевская область - 22 127 случаев;

Одесская область - 54123 случая;

Полтавская область - 27 222 случая;

Ровенская область - 34 578 случаев;

Сумская область - 34 226 случаев;

Тернопольская область - 30 203 случая;

Харьковская область - 60 273 случая;

Херсонская область - 12 826 случаев;

Хмельницкая область - 32 960 случаев;

Черкасская область - 28 728 случаев;

Черновицкая область - 35 826 случаев;

Черниговская область - 22 167 случаев.

Правительство не будет вводить в декабре жесткий карантин. Однако, с учетом динамики заболеваемости, вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе. Правительство совместно с местными властями работает над рядом ограничений. Их полный перечень представят на заседании правительства 9 декабря.