За сутки от коронавируса умерло рекордное количество украинцев

За последние сутки в Украине обнаружили 12 585 новых больных коронавирусом. Из них детей - 654, медработников - 682.
Всего, по состоянию на утро 9 декабря, имеем 845 343 лабораторно подтвержденных случаая Covid-19. Из них 14 204 - летальные. 276 пациентов умерли за последние сутки и это рекордное количество с начала эпидемии в стране.
Преодолели болезнь 457 118 пациентов, из них за последние сутки - 14 554, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1728, Одесской - 1270, Киевской - 943, Черкасской - 815 и Запорожской - 813 - областях.
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Ситуация в областях:
Киев - 84538 случаев;
Винницкая область - 18 988 случаев;
Волынская область - 26 832 случая;
Днепропетровская область - 46 056 случаев;
Донецкая область - 27044 случая;
Житомирская область - 32 498 случаев;
Закарпатская область - 25 029 случаев;
Запорожская область - 38 698 случаев;
Ивано-Франковская область - 39 730 случаев;
Киевская область - 45 497 случаев;
Кировоградская область - 6524 случая;
Луганская область - 7275 случаев;
Львовская область - 51 375 случаев;
Николаевская область - 22 127 случаев;
Одесская область - 54123 случая;
Полтавская область - 27 222 случая;
Ровенская область - 34 578 случаев;
Сумская область - 34 226 случаев;
Тернопольская область - 30 203 случая;
Харьковская область - 60 273 случая;
Херсонская область - 12 826 случаев;
Хмельницкая область - 32 960 случаев;
Черкасская область - 28 728 случаев;
Черновицкая область - 35 826 случаев;
Черниговская область - 22 167 случаев.
Правительство не будет вводить в декабре жесткий карантин. Однако, с учетом динамики заболеваемости, вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе. Правительство совместно с местными властями работает над рядом ограничений. Их полный перечень представят на заседании правительства 9 декабря.
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