Реальные масштабы Covid-19 скрывают. Врач рассказал подробности

Реальные данные о коронавирусt скрывают. Фото: Reuters

Врач, который диагностировал ранние случаи коронавируса в китайском Ухане, рассказал, что местные чиновники скрыли масштабы первоначальной вспышки Covid-19.

Профессор Юэн Квок-юнг сообщил, что власти уничтожили вещественные доказательства, пишет Daily Mail.

Врач из Гонконга посетил Ухань в январе с высокопоставленными медицинскими работниками. Он предположил, что число случаев в провинции Хубэй может быть в 32 раза выше официальных данных - то есть 2,2 миллиона больных.

"Местные чиновники, которые должны немедленно передавать информацию, не сделали это так, как следовало бы", - говорит профессор.

Он и его команда из Университета Гонконга объявили об этом после исследования образцов анализов, отобранных у жителей Гонконга, которые побывали в провинции Хубэй. Но их исследование осудили и опровергли государственными СМИ Китая, которые заявили, что профессор Юэн помогает Соединенным Штатам расшатать ситуацию в Пекине.

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Профессор Юэн участвовал в ранней диагностике и расследовании смертельной болезни в Ухане. Он посетил город с населением 11 миллионов человек с ознакомительной миссией 17 января от имени Национальной комиссии здравоохранения Китая. Именно эта группа экспертов подтвердила передачу вируса от человека к человеку, что привело к закрытию Уханя.

Позже администрация американского президента Дональда Трампа обвинила Пекин в сокрытии истинных масштабов вспышки коронавируса.

За последние сутки в Украине обнаружили 919 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. 13 пациентов умерли, 622 - выздоровели. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 66 575 человек, из них 1 629 случаев - летальных.