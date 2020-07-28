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вторник, 28 июля 2020 11:20

Коронавирус за сутки фиксировали во всех областях: где наихудшая ситуация

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Коронавирус за сутки фиксировали во всех областях: где наихудшая ситуация
С начала эпидемии в Украине коронавирус подхватили 66 575 человек. Фото: facebook.com/moz.ukr

За последние сутки в Украине обнаружили 919 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. 13 пациентов умерли, 622 - выздоровели.

Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 66 575 человек, из них 1 629 случаев - летальных, 36 744 пациента выздоровели, сообщает Минздрав.

В течение суток новые случаи фиксировали абсолютно во всех областях Украины. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 147, Ивано-Франковской - 103, Ровенской области - 63 и в Киеве - 110. Меньше всего инфицированных было зарегистрировано: по 1 случае - в Херсонской и Луганской областях, по 2 - в Кировоградской и Донецкой.

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Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2627 случаев;
Волынская область - 3648 случаев;
Днепропетровская область - 1334 случая;
Донецкая область - 852 случая;
Житомирская область - 1744 случая;
Закарпатская область - 4940 случаев;
Запорожская область - 753 случая;
Ивано-Франковская область - 4224 случая;
Кировоградская область - 697 случаев;
г. Киев - 7800 случаев;
Киевская область - 3590 случаев;
Львовская область - 9099 случаев;
Луганская область - 121 случай;
Николаевская область - 562 случая;
Одесская область - 3031 случай;
Полтавская область - 401 случай;
Ровенская область - 5784 случая;
Сумская область - 454 случая;
Тернопольская область - 2822 случая;
Харьковская область - 3478 случаев;
Херсонская область - 221 случай;
Хмельницкая область - 1069 случаев;
Черновицкая область - 5692 случая;
Черкасская область - 906 случаев;
Черниговская область - 726 случаев.

Во вторник, 28 июля, материковый Китай сообщил о 68 новых случаях активной формы Covid-19, а также об еще 34 пациентах с бессимптомным течением заболевания.

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