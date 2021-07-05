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понедельник, 12 июля 2021 12:17

Разрешили продажу скандального наркотика

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Разрешили продажу скандального наркотика
Марихуануа из легких проникает в мозг и ухудшает память. Фото: aussiedlerbote.de

12 июля 2003 года Канада легализовала марихуану. Она стала второй страной мира после Уругвая и первой страной, входящей в "большую семерку", где можно свободно продавать и покупать марихуану. Та стала самым скандальным наркотиком.

Нельзя будет иметь при себе более 30 г каннабиса, выращивать у себя дома более четырех кустов марихуаны без лицензии покупать продукт в нелицензионного дилера.

Употребление марихуаны в медицинских целях разрешено в Канаде уже много лет, но теперь для приобретения этого наркотика направление от врача не требуется.

Хотя курение марихуаны отныне абсолютно законное, съедобные товары с растения пока под запретом, как и ряд других содержащих марихуану продуктов.

Доходы бюджетов различных уровней от легализации марихуаны составляли $8 млрд.

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Количество стран мира, которые позволяют употреблять марихуану в медицинских и оздоровительных целях, постоянно растет. Этот наркотик является легальным в 21 стране мира. Украины в упомянутом перечне нет.

Кабинет министров разрешил использование двух новых лекарственных препаратов на основе каннабиноидов в Украине. Они помогают при эпилепсии, болезни Альцгеймера, Паркинсона, псориазе, депрессии и посттравматическом синдроме у военных. Но к настоящей легализации медицинской марихуаны еще далеко.

Психоактивные действующие вещества марихуаны с дымом попадают в легкие, а дальше кровотоком в мозг. Курильщики марихуаны имеют более низкие баллы по результатам тестов на память, меньшую способность к запоминанию информации и проблемы с ее обработкой.

Эта ситуация заставляет компании ломать голову, как быть с работниками, которые вполне легально употребляют марихуану, но могут прийти на работу все еще под ее воздействием. В отличие от алкоголя или многих других препаратов, марихуана остается в организме человека недели или месяцы после употребления.

В Кривом Роге на Днепропетровщине в 50-летнего мужчины изъяли наркотиков на 3 млн грн.

Их изготавливал для дальнейшего сбыта в собственной квартире, где оборудовал нарколабораторию, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Дата
12
июля

Разрешили продажу скандального наркотика

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