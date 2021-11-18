Рассказывают о сатане и унижают: невакцинированные учителя начали срывать уроки

Отстраненные от работы учителя срывают уроки и терроризируют заменяющих их коллег. В школу уже дважды вызывали полицию. Фото: УНИАН

В городе Александрия Кировоградской области невакцинированные от Covid-19 учителя Александрийского коллегиума отказываются выполнять приказ об отстранении от работы.

Педагоги вместе с представительницей приходят на уроки, унижают коллег и рассказывают о сатане, утверждает директор коллегиума Наталья Малышева, пишет "Украинская правда. Жизнь".

Подобные действия мешают образовательному процессу. К тому же в конфликт вовлекают детей и родителей, говорит Малышева.

"Происходит психологический буллинг против нас всех. Отстраненная от работы учительница (истории. -Gazeta.ua) Лариса Лысюк даже настроила детей, чтобы они мешали проводить уроки учителям на замене. Также в нашей школе появилась неизвестная женщина, которая называет себя юристом и представительницей интересов отстраненных учителей, также присутствующих на уроках", – рассказала Малышева.

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Конфликт начался с того, что в школу вызвали полицию для прекращения урока Лысюк, которую отстранили от работы приказом директора из-за отсутствия Covid-прививок.

"А что нам было делать? Насильно вытащить учительницу с урока мы не можем. Говорим, выйдите, она не выходит. Говорим, наденьте маски, они говорят, что это намордник. Что я ломаю их волю и втянута в эксперименты над людьми", – говорит директор.

Учительница в свою очередь заявила, что никакого приказа не видела и назвала представителей полиции "преступной группировкой".

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Малышева отметила, что отстраненные учителя снимают уроки на видео, выкладывают в соцсети и ведут прямые эфиры. Учителя, утверждает директор, пренебрежительно относятся к коллегам и руководству школы и обзывают их обидными словами.

Добавила, что сейчас в учебном заведении из-за отсутствия прививок отстранены от работы три учителя и два технических работника.

Сама Лысюк вместе со своей представительницей Риммой Цыганок сообщает о том, что 18 ноября их не допустили в школу. Она обвиняет директора в том, что из-за ее приказа об отстранении она может умереть "голодной смертью".

Учитель говорит, что пытается защитить себя и свое право на позицию отказаться от вакцинации.

Школы в Ривненской, Тернопольской и Закарпатской областях демонстрируют низкие темпы вакцинации. В каждом из этих регионов ни одной дозы прививки еще не получили около 7% учителей, сообщил министр образования Сергей Шкарлет. Всего в Украине полностью вакцинировались от Covid-19 более 544 тыс. работников школ. Лучшую статистику полного цикла вакцинации педагогов демонстрируют Луганская область – 92,4%, Харьковская – 92,2 и Черкасская – 91,6%.