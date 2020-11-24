Раскрыли шокирующую правду о популярных детских кашах: топ-3 самых вредных

В перечень наиболее вредных каш попала и овсянка. Фото: pixabay.com

Манная каша занимает 1-е место в рейтинге самых вредных каш. Именно в манной крупе содержится меньше всего витаминов, полезных микроэлементов и белка. А вот глютена, который способен вызвать у ребенка склонность к аллергии и помешать нормальному усвоению витамина D и железа, — наоборот, очень много.

Кроме того, в манке содержится большое количество фитиновой кислоты, которая мешает усваиваться кальцию, пишет издание HealthLine.

Разные сорта манки усваиваются организмом по-разному. Крупа с маркировкой "М" делается из мягких сортов пшеницы и считается наиболее вредной. Менее вредна каша с пометкой "Т", поскольку производится из пшеницы твердых сортов.

Диетологи также отмечают, что из-за высокого содержания крахмала вред для организма может составлять рисовая крупа. В перечень наиболее вредных каш попала и овсянка. В ней содержится большое количество фитиновой кислоты, которая вымывает кальций из костей. Там также мало белка, поэтому она практически не дает энергии, но защищает печень от алкоголя.

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Масштабное исследование научных работников из всего мира доказало, что употребление алкоголя даже в малых дозах не несет ни малейшей пользы для организма. Его пагубное действие проявляется уже после употребления 50 г спирта на неделю - именно такое количество в 2 бокалах красного вина. Ученые проанализировали данные почти 600 тыс. людей, которые периодически употребляют алкоголь, и пришли к мысли, что это все не более, чем миф.