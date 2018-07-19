Развенчали миф о пользе алкоголя в умеренных дозах

 
Ексклюзивы
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 306
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 4581
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 810
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2502
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3438
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 129424
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 819
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2025
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1638
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 900
Фото
Все фото
17
8
8
11
4
Фотограф показал людей с уникальным геном
Фотограф показал людей с уникальным геном
Украинец рассказал о службе во французском легионе
Украинец рассказал о службе во французском легионе
Собаки-шкодники: как животные молча просят прощения
Собаки-шкодники: как животные молча просят прощения
На грани жизни и смерти: показали фото самых редких животных планеты
На грани жизни и смерти: показали фото самых редких животных планеты
Кадры потрясающей силы — опубликовали фото муравьи с фруктом на голове
Кадры потрясающей силы — опубликовали фото муравьи с фруктом на голове
Видео
Все видео
Засняли необычное явление: тысячи розовых медуз заполонили море
Засняли необычное явление: тысячи розовых медуз заполонили море
Показали видео демонстрационного полета Ан-178 из кабины пилота
Показали видео демонстрационного полета Ан-178 из кабины пилота
На 66 метров в глубину: украинец установил новый рекорд
На 66 метров в глубину: украинец установил новый рекорд
Вегана осудили за любовь к свинье
Вегана осудили за любовь к свинье
Застрял в зоне вылетов - мужчина 4 месяца живет в аэропорту
Застрял в зоне вылетов - мужчина 4 месяца живет в аэропорту
Интервью
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 306
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 324
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2502
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1557
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3447
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
1 Просмотров: 1863
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
четверг, 19 июля 2018 11:21

Развенчали миф о пользе алкоголя в умеренных дозах

  Комментировать
Развенчали миф о пользе алкоголя в умеренных дозах
Ученые доказали, что употребление алкоголя в малых количествах не несет ни одной пользы. Фото: из открытых источников

Масштабное исследование научных работников из всего мира доказало, что употребление алкоголя даже в малых дозах не несет ни малейшей пользы для организма. Его пагубное действие проявляется уже после употребления 50 грамм спирта на неделю - именно такое количество в двух бокалах красного вина.

Ученые проанализировали данные почти 600 тыс. людей, которые периодически употребляют алкоголь, и пришли к мысли, что это все не более чем миф, сообщает BBC.

В группу "подопытных" входили люди из 19 стран мира, которые не имеют признаков сердечно-сосудистых заболеваний и с относительно высоким уровнем достатка. В зависимости от количества выпитого спиртного еженедельно, участников разделили на 8 групп. К вниманию были приняты и другие факторы риска, такие как курение или наличие диабета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнаружили супербактерию, которая передается половым путем и может развивать иммунитет к антибиотикам

За каждым участником исследования велось долгосрочное наблюдение - от полутора до 13 лет. В течение этого времени 40 тыс. участников эксперимента разного возраста умерли, а у 39 тыс. было диагностировано то или другое заболевание сердечно-сосудистой системы.

Независимо от конкретной причины, достоверность летального результата показывает очевидную, хотя и нелинейную зависимость от количества выпитого алкоголя. Причем продолжительность жизни начинает сокращаться уже на минимальном уровне - менее 100 мл в неделю. К примеру - бутылка вина содержит немного большее количество спирта.

Также у участников эксперимента достоверность инсульта, развития ишемической болезни, сердечной недостаточности, гипертонии или аневризмы аорты со смертельным результатом и вовсе показала прямую линейную зависимость от объемов выпивки. Исключение - вероятность инфаркта уменьшалась по мере роста дозы выпитого алкоголя.

Участники эксперимента в возрасте до 40 годов показали снижение ожидаемой продолжительности жизни - от полгода у малопьющих, до 5 лет у тех, кто употребляет алкоголь регулярно.

Ранее назвали тройку стран-рекордсменов по количеству выпитого алкоголя. Первое место заняла Беларусь с показателем 17,5 л спирта в год на человека. Второе место заняла Молдова с показателем 16,8 л, а третью ступеньку разделили Россия и Литва - 15 л в год.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Почему музыка может вызвать тошноту и потерю равновесия
Почему музыка может вызвать тошноту и потерю равновесия Просмотров: 135
Объяснили причину неприятного запаха пота
Объяснили причину неприятного запаха пота Просмотров: 2124
Сейчас вы читаете новость «Развенчали миф о пользе алкоголя в умеренных дозах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

15 лет назад провели уникальную операцию

Из квартир начали изымать запрещенную литературу

Создали первую фотографию: как это было

Престижную велогонку выиграл трубочист

Самое читаемое
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
32
 Просмотров: 138155
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
27
 Просмотров: 79102
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 1 Просмотров: 67846
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 55280
&quot;Посмотрела в глаза злу&quot; - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
 Просмотров: 52546
Интересно
Засняли необычное явление: тысячи розовых медуз заполонили море
Засняли необычное явление: тысячи розовых медуз заполонили море
 Просмотров: 153
Назвали самое безопасное место в самолете
Назвали самое безопасное место в самолете Просмотров: 450
Фотограф показал людей с уникальным геном
Фотограф показал людей с уникальным геном
17
 Просмотров: 2196
Украинец рассказал о службе во французском легионе
Украинец рассказал о службе во французском легионе
8
 2 Просмотров: 6930
Собаки-шкодники: как животные молча просят прощения
Собаки-шкодники: как животные молча просят прощения
8
 Просмотров: 23770
Больше всего комментируют
9
Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство
8
Известный экс-игрок "Днепра" откажется от украинского паспорта
7
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
7
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
5
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Голосов: 113
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua