Развенчали миф о пользе алкоголя в умеренных дозах

Ученые доказали, что употребление алкоголя в малых количествах не несет ни одной пользы. Фото: из открытых источников

Масштабное исследование научных работников из всего мира доказало, что употребление алкоголя даже в малых дозах не несет ни малейшей пользы для организма. Его пагубное действие проявляется уже после употребления 50 грамм спирта на неделю - именно такое количество в двух бокалах красного вина.

Ученые проанализировали данные почти 600 тыс. людей, которые периодически употребляют алкоголь, и пришли к мысли, что это все не более чем миф, сообщает BBC.

В группу "подопытных" входили люди из 19 стран мира, которые не имеют признаков сердечно-сосудистых заболеваний и с относительно высоким уровнем достатка. В зависимости от количества выпитого спиртного еженедельно, участников разделили на 8 групп. К вниманию были приняты и другие факторы риска, такие как курение или наличие диабета.

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За каждым участником исследования велось долгосрочное наблюдение - от полутора до 13 лет. В течение этого времени 40 тыс. участников эксперимента разного возраста умерли, а у 39 тыс. было диагностировано то или другое заболевание сердечно-сосудистой системы.

Независимо от конкретной причины, достоверность летального результата показывает очевидную, хотя и нелинейную зависимость от количества выпитого алкоголя. Причем продолжительность жизни начинает сокращаться уже на минимальном уровне - менее 100 мл в неделю. К примеру - бутылка вина содержит немного большее количество спирта.

Также у участников эксперимента достоверность инсульта, развития ишемической болезни, сердечной недостаточности, гипертонии или аневризмы аорты со смертельным результатом и вовсе показала прямую линейную зависимость от объемов выпивки. Исключение - вероятность инфаркта уменьшалась по мере роста дозы выпитого алкоголя.

Участники эксперимента в возрасте до 40 годов показали снижение ожидаемой продолжительности жизни - от полгода у малопьющих, до 5 лет у тех, кто употребляет алкоголь регулярно.

Ранее назвали тройку стран-рекордсменов по количеству выпитого алкоголя. Первое место заняла Беларусь с показателем 17,5 л спирта в год на человека. Второе место заняла Молдова с показателем 16,8 л, а третью ступеньку разделили Россия и Литва - 15 л в год.