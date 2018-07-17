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вторник, 17 июля 2018 17:06

Почему музыка может вызвать тошноту и потерю равновесия

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Почему музыка может вызвать тошноту и потерю равновесия
Громкая музыка может нарушить работу вестибулярного аппарата человека. Фото из открытых источников

Ученые из Университета штата Юта, Школы медицины Джонса Хопкинса и Университета Мисисипи выяснили, что звуки определенной частоты могут вызывать тошноту, головокружение и даже потерю равновесия. Это объясняется дегисценциею полукруглых каналов — врожденной патологией внутреннего уха.

Учение начали исследовать этот феномен на примере рыбы-лягушки, ведь ее органы слуха и вестибулярный аппарат подобный на человеческий, - передает Инфолайф.

Когда наше тело перемещается в пространстве, жидкость в полукруглых каналах уха тоже перемещается, и благодаря этому сигнал попадает к мозгу. В ответ наш мозг пытается скоординировать работу мышц так, чтобы не потерять равновесие.

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Внутреннее ухо также содержит вещество, которое колеблется под действием акустических волн, которые поступают от барабанной перепонки и слуховых косточек.

Если же костный баръер слишком тонкий, то звуковые волны, влияют на вестибулярный аппарат, - мозг теряет контроль и посылает неправильные сигналы телу.

Раньше ученые довели еще один интересный факт - голод способствует улучшению умственной деятельности у людей.

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