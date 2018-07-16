Объяснили причину неприятного запаха пота

Ученые объяснили почему пот человека неприятно пахнет. Фото из открытых источников.

Ученые выяснили, что человеческий пот приобретает неприятный запах лишь после контакта с болезнетворными бактериями.

Бактерии используют один из видов "транспортного" белку, для питания соединениями пота. После его использования, и появляется неприятный запах, - передает BBC.

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На данный момент, запах можно маскировать с помощью ароматизаторов, которые содержатся в специальных гигиенических средствах - дезодорантах. Однако, научные работники ищут возможность блокирования транспортного белка и работают над изобретением дезодоранту будущего.