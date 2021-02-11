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воскресенье, 14 февраля 2021 02:28

Раскрыли продукт, который уменьшает проявления стресса

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Раскрыли продукт, который уменьшает проявления стресса
В какао содержится много микроэлементов: магний, медь, калий и железо. Фото: Anete Lusina from Pexels

Заедать стресс нельзя. Это приводит к набору лишнего веса и ухудшению эмоционального состояния человека. Но, если потреблять продукты питания в меру - это лишь поспособствует снятию напряжения и выработке эндорфинов. Лидером по выработке триптофана в крови является шоколад.

Об этом пишет Ukr.Media.

Потребление какао продуктов, увеличивает количество серотонина и эндорфинов в организме, благодаря которым улучшается настроение и самочувствие в целом. Кроме этого продукт содержит множество микроэлементов: магний, медь, калий и железо. Все они нужны для нормальной работы сердечно-сосудистой и нервной систем.

Полезными будут и сыры, в частности рокфор, морская рыба, а также морепродукты. Они содержат не менее полезных веществ. Из фруктов и овощей следует налегать на бананы, томаты, свеклу и сладкий перец. Да, настроение от них значительно не улучшится, но спокойная нервная система гарантирована.

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Мандарины содержат большое количество витамина С, как и все цитрусовые. Употребление мандаринов — это отличный способ увлажнить организм, потому что они состоят в основном из воды, как и человеческое тело.

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