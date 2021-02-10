Кофеин может быть полезным для здоровья - сенсационное исследование

Кофе и кофеин часто считаются вредными для сердца. Фото: pixabay.com

Всего лишь одна чашка кофе с кофеином в день может снизить долгосрочный риск сердечной недостаточности на 12%.

Американские эксперты изучили информацию о питании, полученную в результате трех масштабных исследований болезней сердца, проведенных в США с участием более 21 тыс. взрослых людей.

Обнаружили, что увеличение потребления кофе с кофеином влияет на снижение риска сердечной недостаточности, пишет издание Circulation: Heart Failure, передает Daily Mail.

То есть кофе самом деле полезен для здоровья - при условии, что ее не принимают в избытке или в сочетании с большим количеством сахара и сливок.

В 2019 исследование Университета Южной Австралии показало, что употребление более шести чашек кофе в день увеличивает риск сердечных заболеваний на 22%.

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"Кофе и кофеин часто считаются вредными для сердца, потому что люди связывают их с сердцебиением, высоким кровяным давлением и тому подобное. Постоянная взаимосвязь между увеличением потребления кофеина и снижением риска сердечной недостаточности переворачивает это предположение с ног на голову", - рассказывают исследователи.

Но доцент медицинской школы Университета Колорадо и автор этого нового исследования Дэвид Као считает, что пока недостаточно убедительных доказательств, чтобы рекомендовать увеличение потребления кофе для снижения риска сердечных заболеваний.

Однако кофе может быть частью здорового рациона питания, если его употреблять без добавления сахара и жирных молочных продуктов, таких как сливки.

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