Рак и нарушения ДНК. Сколько времени надо смартфону, чтобы испортить здоровье человека

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 2530
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 198
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 477
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 666
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 2358
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
6 Просмотров: 1386
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 1134
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 531
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1458
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1341
Фото
Все фото
4
10
3
6
8
В Киеве откроют мини-вакцинальные центры от Covid-19
В Киеве откроют мини-вакцинальные центры от Covid-19
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
Как записаться на коллективную прививку вакциной Pfizer
Как записаться на коллективную прививку вакциной Pfizer
День медика: как поздравить
День медика: как поздравить
День медика: открыли памятник погибшим от Covid-19 врачам
День медика: открыли памятник погибшим от Covid-19 врачам
Видео
Все видео
Сколько должен длиться здоровый менструальный цикл
Сколько должен длиться здоровый менструальный цикл
В Киеве спасли маленькую француженку
В Киеве спасли маленькую француженку
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Интервью
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 648
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 666
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 936
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 594
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2556
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
09 июля 2021
Просмотров: 216
Топ
Немає нічого простішого, ніж футбол. Принаймні в душі чи не кожен мужчина є потенційним тренером національної збірної. Він знає все про найкращу ...
суббота, 10 июля 2021 18:47

Рак и нарушения ДНК. Сколько времени надо смартфону, чтобы испортить здоровье человека

  Комментировать
Рак и нарушения ДНК. Сколько времени надо смартфону, чтобы испортить здоровье человека
Исследователи советуют выключать во время разговоров Wi-Fi и Bluetooth. Фото: pixabay.com

Мобильные телефоны негативно влияют на здоровье человека и провоцируют развитие опухолей.

Использование мобильного телефона всего 17 мин в день в течение 10 лет увеличивает риск развития рака на 60%. Ученые из Калифорнийского университета в Беркли проанализировали данные 46 исследований.

Результаты опубликовали в Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения, передает Daily Mail.

Исследователи говорят, что излучение мобильных сигналов "мешает клеточным механизмам". Это может привести к созданию стрессовых белков, которые иногда вызывают повреждения ДНК, появление опухолей и даже гибель клеток.

Однако некоторые эксперты уверены, что результаты не точны, ведь во внимание принимались старые исследования, опросы, а не наблюдение в реальном времени.

Автор исследования Джоэл Московиц сказал, что люди должны минимизировать время использования мобильных телефонов, держать их подальше от тела и использовать стационарный телефон для звонков, если есть возможность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли необычный способ повысить эффективность лечения заболеваний

Управление по санитарному надзору США (FDA) отклонило выводы этого исследования. Там заявили, что результаты "чрезмерно раздуты". Но большинство ученых поддерживают утверждение о негативном влиянии телефонов.

"Недавно, 1 марта 2021 года, бывший директор Национального центра гигиены окружающей среды опубликовал отчет, в котором сделали вывод о "высокой вероятности" того, что радиочастотное излучение от мобильных телефонов вызывает глиомы и акустические невриномы - два типа опухолей головного мозга", - сказал Московиц.

Исследователи советуют выключать во время разговоров Wi-Fi и Bluetooth. Также стоит включать громкоговоритель, чтобы не приближать телефон к уху.

Здоровье зубов влияет на умственные способности человека. Потеря зубов повышает риск появления деменции и когнитивных нарушений. Это может быть связано с нарушением процессов жевания, что приводит к недостаточному количеству питательных веществ для организма.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рак и нарушения ДНК. Сколько времени надо смартфону, чтобы испортить здоровье человека». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июля

"Кровавые разборки хамов" - мэр покатал на капоте депутата

Запретили преподавать теорию Дарвина в школах

Самое читаемое
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
17
 1 Просмотров: 18922
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
5
 Просмотров: 16083
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
28
 Просмотров: 8947
Астролог назвала знаки, которые забудут о проблемах на следующие полгода
Астролог назвала знаки, которые забудут о проблемах на следующие полгода
 Просмотров: 7704
Гороскоп на 10-11 июля: как новолуние повлияет на жизнь каждого из нас
Гороскоп на 10-11 июля: как новолуние повлияет на жизнь каждого из нас
 Просмотров: 6831
Здоровье
Маски с украинцами надолго - главный санврач огорчил прогнозом
Маски с украинцами надолго - главный санврач огорчил прогнозом Просмотров: 387
ЕС поделился амбициозными планами по Covid-вакцинации. Они впечатляют
ЕС поделился амбициозными планами по Covid-вакцинации. Они впечатляют Просмотров: 162
Штамм Delta накроет Украину. Назвали строки
Штамм Delta накроет Украину. Назвали строки Просмотров: 1386
Украина разрабатывает вакцину против Covid-19 - подробности
Украина разрабатывает вакцину против Covid-19 - подробности Просмотров: 360
В Украине рекорд - сделали невероятное количество вакцинаций
В Украине рекорд - сделали невероятное количество вакцинаций Просмотров: 297
Больше всего комментируют
5
Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге - социологи
4
Нардеп под действием наркотиков устроил ДТП на своем Mustang
4
Может быть выдворение - Резников объяснил, что делать с людьми, незаконно завезенных в Крым
2
Порошенки вместе с волонтерами сплели маскировочные сетки для фронта
1
Из суда сбежал преступник
Голосов: 439
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть