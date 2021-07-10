Рак и нарушения ДНК. Сколько времени надо смартфону, чтобы испортить здоровье человека

Исследователи советуют выключать во время разговоров Wi-Fi и Bluetooth. Фото: pixabay.com

Мобильные телефоны негативно влияют на здоровье человека и провоцируют развитие опухолей.

Использование мобильного телефона всего 17 мин в день в течение 10 лет увеличивает риск развития рака на 60%. Ученые из Калифорнийского университета в Беркли проанализировали данные 46 исследований.

Результаты опубликовали в Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения, передает Daily Mail.

Исследователи говорят, что излучение мобильных сигналов "мешает клеточным механизмам". Это может привести к созданию стрессовых белков, которые иногда вызывают повреждения ДНК, появление опухолей и даже гибель клеток.

Однако некоторые эксперты уверены, что результаты не точны, ведь во внимание принимались старые исследования, опросы, а не наблюдение в реальном времени.

Автор исследования Джоэл Московиц сказал, что люди должны минимизировать время использования мобильных телефонов, держать их подальше от тела и использовать стационарный телефон для звонков, если есть возможность.

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Управление по санитарному надзору США (FDA) отклонило выводы этого исследования. Там заявили, что результаты "чрезмерно раздуты". Но большинство ученых поддерживают утверждение о негативном влиянии телефонов.

"Недавно, 1 марта 2021 года, бывший директор Национального центра гигиены окружающей среды опубликовал отчет, в котором сделали вывод о "высокой вероятности" того, что радиочастотное излучение от мобильных телефонов вызывает глиомы и акустические невриномы - два типа опухолей головного мозга", - сказал Московиц.

Исследователи советуют выключать во время разговоров Wi-Fi и Bluetooth. Также стоит включать громкоговоритель, чтобы не приближать телефон к уху.

Здоровье зубов влияет на умственные способности человека. Потеря зубов повышает риск появления деменции и когнитивных нарушений. Это может быть связано с нарушением процессов жевания, что приводит к недостаточному количеству питательных веществ для организма.