Прививочная кампания установила новый рекорд

За прошедшие сутки в Украине установили новый рекорд по вакцинации от Covid-19. Привили 183 527 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

С начала кампании по вакцинации сделали более 10 млн Covid-прививок. Полностью вакцинированных украинцев уже почти 5 млн.

"10 сентября одну дозу получили 71 388 человек полностью иммунизированы - 112 139 человек. В течение суток работали 994 мобильные бригады, 2 959 пунктов прививки и 347 центров вакцинации", - отметили в Минздраве.

Автор: facebook.com/moz.ukr С начала прививочной кампании привито 5 860 642 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: BioNTech разработала вакцину для детей от 5 лет

С начала прививочной кампании привито 5 860 642 человека, из них получили одну дозу - 5 860 640 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 730 712 украинцев. В общем сделали 10 591 352 прививки.

За последние сутки в Украине обнаружили 3 869 случаев инфицирования коронавирусом. Из них - 387 детей, медработников - 76. Госпитализировано - 1102 человека.