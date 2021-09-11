BioNTech разработала вакцину для детей от 5 лет

Covid-вакцины для детей готовы представить BioNTech и Moderna. Фото: Reuters

Немецкая компания BioNTech представит вакцину против коронавируса для детей от 5 до 11 лет.

"Уже в течение следующих нескольких недель мы представим результаты нашего испытания с участием детей в возрасте от 5 до 11 лет в регулирующие органы по всему миру, в том числе в Европе", - рассказала соучредитель компании BioNTech Езлем Тюреджи, сообщает Reuters.

До конца этого года компания планирует получить одобрение вакцины для детей от 6 месяцев до 2 лет.

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О завершении испытаний Covid-вакцины для детей также заявил еще один крупный производитель - компания Moderna. Она планирует представить на рынке препарат для детей от 6 до 11 лет, а также испытывает вакцину для детей от 6 месяцев.

С сентября в Великобритании стартовала массовая вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 12 до 15 лет. Для этого используют вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna.