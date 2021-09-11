Какая область лидирует по количеству новых случаев Covid-19

По количеству новых больных лидирует Львовская область. Фото: Maksim Goncharenok from Pexels

За последние сутки в Украине обнаружили 3 869 случаев инфицирования коронавирусом. Из них - 387 детей, медработников - 76. Госпитализировано - 1 102 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (379), г. Киев (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.

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Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 заразились 2 314 423 граждан. Выздоровели - 2 220 611, из них 1 738 за последние сутки. Умерло - 54 320 человек, 10 сентября - 69.

9 сентября в Украине установили новый рекорд по вакцинации от коронавируса. Привили более 173 тыс. человек. С начала кампании по вакцинации сделали более 10 млн Covid-прививок. Полностью вакцинированных украинцев почти 4,5 млн.