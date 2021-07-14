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среда, 14 июля 2021 11:53

Прививка против Covid-19 может стать обязательной

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Прививка против Covid-19 может стать обязательной
Вакцинация против Covid-19 может быть обязательной. Фото: pixabay.com

В Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Предварительно решение об этом должен принять главный санврач Украины Игорь Кузин.

"Если он вынесет такое постановление, то вакцинация будет обязательной во всех сферах. И районные, местные администрации, территориальные органы будут контролировать это", - заявил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает Оbozrevatel.

Также отметил, что за отказ от прививки будут назначать наказания.

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"Есть норма закона о защите населения от инфекционных болезней. Если есть угроза для окружающих и такое решение принял главный государственный санитарный врач - это обязательно", - подчеркнул Рубан.

Вакцину против Covid-19 Pfizer будут использовать в центрах массовой вакцинации. Украина ожидает получить около 1 млн доз вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech от Covid-19, поэтому она станет доступна для всех желающих, но с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

Кроме этого, в Украине в пунктах прививок используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.

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