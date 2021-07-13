На украинцах испытают израильскую вакцину против Covid-19

Первый этап начали в декабре прошлого года. Фото: Лилия Мыцко

Израильская вакцина Brilife пройдет третий этап клинических испытаний. Его проведут в Украине и Грузии.

Первый этап начали в декабре прошлого года, второй этап продолжается до сих пор, сообщает The times of Israel.

Благодаря такому сотрудничеству стране удастся завершить разработку вакцины и производить ее самостоятельно, сказал министр обороны Израиля Бени Ганц. Он также добавил, что это "прекрасная новость".

"Поскольку вакцины против Covid-19 первого поколения все чаще ставятся под угрозу стремительной мутации коронавируса, мы стремимся разработать вакцину, которая может быстро распространиться с низкой стоимостью для удовлетворения потребностей как развитого мира, так и развивающихся стран", - отметил министр.

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В финальном этапе испытаний примут участие 30 тыс. добровольцев. Также в Израиле хотят построить завод по производству вакцин против коронавируса.

В Украине над созданием вакцины от Covid-19 работают три научных команды. Также к процессу привлечены частные компании. Сейчас исследователи находятся на раннем этапе и еще не готовы представить прототип препарата. Локализовать производство планируют до конца этого года.